保存19世紀經典機械聯動裝置 高雄港北號誌樓重啟

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄港站北號誌樓走過祝融，30日舉辦重啟紀念典禮，現場以火車鳴笛象徵北號誌樓重生，睽違14年重新開放，向世人展示百年前的鐵道聯鎖技術。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年7月30日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄30日電）火車鳴笛、號誌員交接電氣路牌，高雄港北號誌樓走過祝融，睽違14年重啟，它不僅是典型工業時代機能主義建築，更難得保存了19世紀改變鐵路安全的經典機械閘柄與聯鎖裝置。

高雄市政府文化局資料指出，高雄港站北號誌樓前身為日治時期的「高雄駅信號所」，在1900年縱貫鐵路台南－打狗段完工背景下興建，開啟鐵路連結海港的輸運藍圖，其中「手動機械聯鎖裝置」全靠槓桿原理與機械卡榫集中操作閘柄，穿越數百公尺「遙控」轉轍器，扳動高雄百年的經濟發展。

北號誌樓內的機械閘柄與聯鎖裝置系出英國1875年問世的「沙古斯比．福瑪型聯鎖系統」，為19世紀改變世界鐵路行車安全的最新機器；號誌樓則為標準「形隨機能」的工業時代機能主義建築，1樓磚造、2樓木造，並有大面開窗、傾斜坡屋頂，與英國傳統號誌樓形式一脈相承，具代表性。

歷經2008年舊打狗驛停駛，2010年「舊打狗驛（北號誌樓）」登錄歷史建築保存，2020年北號誌樓工程開工卻不幸遭火噬，終於在2022年完工重啟。

高雄市政府今天舉辦重啟紀念典禮，現場由號誌員交接電氣路牌給高雄市副市長史哲，以火車鳴笛象徵北號誌樓重生，睽違14年重新開放，展示百年前的鐵道聯鎖技術；曾在號誌樓服務的車長傅至宏跟道班工陳玉春等人更「回娘家」見證感人時刻。

舊打狗驛故事館創館館長謝明勳指出，號誌樓是機械聯動裝置的家，為了視野展望、便於人員隨時操作，機械閘柄和電氣閘柄都位於2樓；樓上的各支閘柄和聯鎖盤的動作，藉由各種關節、曲軸，穿過木地板，連接垂直導管，將動作傳遞到1樓地面，再從1樓地板上的橫向小開口，連接軌道各處轉轍器和號誌機。

舊打狗驛故事館現任館長古庭維說，現今世界各地的機械聯鎖裝置，有的因技術升級而淘汰廢棄，有的因鐵管斷裂失去功能，或配合城市建設異動保存，像北號誌樓這樣原地原功能復原，非常難得，實是高雄驕傲。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

史哲表示，呼應近百年前的台灣博覽會呈現現代化視野，並為迎接文博會、台灣設計展推動「台灣設計設計台灣」，將從全台僅存機械聯動裝置的北號誌樓出發，帶領民眾向百年前控制鐵道運行的經典機械設計致敬。

高市文化局指出，北號誌樓將有常設展「解鎖！北號誌樓」，可透過親自扳動機械閘柄，瞭解鐵道運作過程、環環相扣的聯鎖機制及轉彎設計機械原理；8月到10月週末更有期間限定表演「Switch！北號誌樓轉轍秀」，搭配早期台鐵調度貨車使用的DL-1043型貨車移動機，實地展演北號誌樓解鎖、聯動、運轉的奧秘。（編輯：郭諭儒）1110730

高雄市文化局指出，30日重新開放的「高雄港站北號誌樓」，其前身為日治時期「高雄駅信號所」，於西元1900年縱貫鐵路台南–打狗段完工背景下興建，也開啟了鐵路連結海港的輸運藍圖。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年7月30日