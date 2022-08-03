阿卡貝拉「歸來．返去」 聽最純粹人聲唱家的溫度

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（中央社記者李卉婷屏東3日電）繼民國101年「南島Vali」、105年「南島人聲」2張專輯，屏東無伴奏人聲樂團(A cappella)今年推出第3張專輯「歸來‧返去」聽最純粹人聲唱出家的溫度，將於5日上架發行。

屏東縣政府文化處今天新聞稿表示，這張專輯為縣府推動「阿卡貝拉培訓計畫」12年來集大成之作，同時作為屏東勝利星村的概念專輯，喚起家的想念，從土地長成的有聲計畫，透過不同年齡的人聲演唱，交織出「家」在生命歷程中的各種面向。

獨特的南島視角，唱出這片土地人們的共鳴，內頁的歌詞中，每首歌曲都會有一則關於「家的動態」小故事，傳達出不管身在何方，家終究是無法抹去記憶。

第27屆金曲製作人陳建騏向樂迷推薦「勿說只是重新詮釋，更加入純人聲編曲的獨特樣貌，獨立於原曲的情感面向」。

「歸來．返去」以「家」為主題，歌曲選自華語流行音樂中的經典，邀請知名音樂家重新編曲製作，由縣府培訓的阿卡貝拉團隊遴選阿緱囝仔、LA BEE彼、寶齡爵仕、SURE等4團，以1年半的時間共同錄製的翻唱合輯。

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「歸來‧返去」 由縣政府委託亞神音樂娛樂有限公司上架發行，5日起在各大唱片行、誠品、博客來等店面皆可購買；同時首次上架於音樂平台，民眾可在不同音樂軟體(KKBOX、My Music、iTune、Spocify)聆聽，詳細資訊可洽亞神音樂娛樂官網查詢http://www.asiamuse.com.tw/

專輯精選8首曲目，包括梁靜茹「寧夏」、王宏恩「月光」、滅火器「南國的風」、紀曉君「流浪記」、新寶島康樂隊「路途」、魏如萱「彼個所在」、電視劇酷蓋爸爸主題曲「幸福日常」及羅大佑「家」。（編輯：孫承武）1110803