文博會移師高雄 陳其邁樂見飯店客滿

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（中央社記者王寶兒台北4日電）台灣文博會首度移師高雄今天開幕。高雄市長陳其邁笑說，現在高雄不只飯店訂不到，連冰店都客滿。文化部長李永得則期盼與業者努力，讓台灣文創產值未來一年能突破新台幣兆元。

台灣文博會今年以「群島共振 RESONANCE ISLAND」為主題，以輕軌連結文化概念展區及品牌商展區，並由文化概念展區打頭陣，今天搶先開幕。文化概念展區除有環島運動場、島嶼大飯店、寶島冰菓室主題館外，還有馬祖館、嘉義館、工藝館等。

李永得今天下午於開幕典禮致詞表示，今年文博會最大的不一樣就是在高雄，這也讓他感到充滿熱情的能量，「我有信心今年的業績（商展）一定比去年好，因為光從策展精采度、能量度及增加元素，就可以知道這次的能量一定會爆發。」

李永得指出，過去文博會於台北策展，中南部參與廠商較少，今年有近500家廠商參與，其中中南部廠商就占4成，相信對文創產業一定會是更大的力量。

李永得表示，據財政部財稅資料，2020年台灣文創產業產值是9264億元，較2019年成長1.5%，是在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間逆勢成長，可見文創建設的實力，期盼於2022年稅入結束以後，產值能突破兆元，文化部一定會當眾人後盾，一起努力讓文創產業變成兆元產業，並讓文創力量透過文博會種下種子。

陳其邁表示，此次特別感謝行政院、文化部給高雄機會，證明文博不見得要在台北辦，離開台北辦，也讓大家更見識到台灣蓬勃的文創能量。而文創能量是來自於土地、人民，所以此次約有30條文博遶境路線，除2大展區外，到30條文博路線遊玩，更會愛上高雄。

陳其邁也笑說：「相信部長你可以放心，現今高雄飯店天天都客滿，「天天都接到朋友電話，說飯店訂不到。」且因天氣熱，連冰店都客滿，此次文博會也策劃吃冰文化相關展區，歡迎大家造訪高雄。

2022台灣文博會文化概念展區今天起於高雄流行音樂中心登場；品牌商展區（文創品牌、IP授權）則將於10日起於高雄展覽館展出。（編輯：張芷瑄）1110804