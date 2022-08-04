中油起家厝迎台積電設廠 高市府：將兼顧文資保存

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高雄市政府7日將舉行楠梓產業園區動土典禮，宣示園區開發啟動，準備迎接台積電進駐設廠，原中油高雄煉油廠將轉型為南部半導體S廊帶一環。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年8月4日

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（中央社記者曾以寧高雄4日電）中油高煉廠承接日本第六海軍燃料廠的建設基礎，戰後歷經更新設備及擴展，成為中油「起家厝」，將轉型楠梓產業園區，計畫7日動土，高市府表示，將兼顧文資保存，延續場域歷史精神。

高雄市政府今天發出採訪通知指出，7日將舉行楠梓產業園區動土典禮，宣示園區開發啟動，迎接台積電進駐設廠，原中油高煉廠將轉型為南部半導體S廊帶一環。

高雄市政府文化局資料指出，中油高煉廠發展歷程可追溯到日治時期日本政府推行南進政策時，因台灣位於日本與東南亞油田中間，不論從原油轉運或軍隊補給等面向都極具戰略價值意義，因此在台設立第六海軍燃料廠，用以提供日軍東南亞作戰部隊所需的軍事用油，高雄煉油廠就是其中一部分。

戰後歷經更新設備及擴展，高雄煉油廠可說是中油的「起家厝」，讓不產油的台灣能夠成為世界級石化王國，承載台灣經濟發展重擔，歷經70餘年營運發展，是台灣重要的工業產業遺址。

高雄煉油廠可概略分為業務區及工廠區，業務區以行政、研發、維修等設施為主，工廠區則區分公共設施、生產設施、儲存設施與附屬設施等；於民國104年關廠後，高市文化局展開盤點。

其中，廠區是高雄市的重要工業遺址，經全面盤點後有指定1處古蹟及40處歷史建築；被列為市定古蹟的總辦公廳建於1943年，是二層樓磚木混合構造建築，一樓立面以連續拱形造型的深廊構成，是六燃時期創建，深具文資價值。

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材料倉庫及修造工廠是廠區的後勤維修中心，有摺板結構、力霸式桁架、芬克式桁架、H型鋼山型構架、倒傘型雙曲薄殼等不同建築樣態，各具特色；地面燃燒塔是由中油公司自主研發創建成功，反映80年代社會主流環保意識抬頭，及中油公司設備技術改進、製程調整的里程碑，因此也被列為歷史建築。

文化局表示，中油高煉廠遵守早年增建五輕時向地方承諾25年後關廠，隨後啟動拆廠、土汙整治及產業轉型，但園區內工業遺址及周邊生活聚落面貌確實已成高雄重要文化資產，褐地將重生轉型為楠梓產業園區，未來會兼顧生態、環保與文資保存，延續產業歷史場域內涵，引動城市發展全新面貌。（編輯：陳仁華）1110804