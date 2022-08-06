打造生活概念店 工藝中心「旅物SHOP」登文博會

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（中央社記者王寶兒台北6日電）2022台灣文博會開展，國立台灣工藝研究發展中心以工藝主題館「旅物SHOP」，呼應策展主題「群島共振」，從工藝視野打造生活概念店，從工藝材料介紹到生活用品。

國立台灣工藝研究發展中心今天舉行工藝主題館開幕記者會，會中邀請設計界、工藝界等領域人士與會，包含台灣工藝聯盟總會、台灣工藝發展協會、台灣頂極工藝協會、東海醫院設計工作室、南投縣文化資產學會、台灣漆文化協會、高雄陶藝文創協會、台南府城傳統藝術學會及台灣珠寶金工創作協會等共同參與。

工藝中心主任張仁吉表示，工藝往往在人類行動過程中產出，包含物件、精神以及文化內容。「旅物SHOP」不是靜態而定點的店舖，而是能看見材料、人、物、生活、社會至自然相互連結的地方。

「旅物SHOP」展覽透過線上、線下連結至外部地方工藝、工藝之家、台灣綠工藝等約500個特色品牌，呈現工藝從生產、製造到產業端的進程。

展覽中可見工藝材料、工具、工序透過職人雙手轉化的過程，展中還邀請雲門舞者蘇依屏、the MEDIAN石岱芸以竹編7步驟結合瑜珈，帶領觀者透過肢體動作，感受工藝職人的身體語言。

工藝中心透過新聞稿表示，未來工藝中心除參與文博會外，也將規劃參與藝術博覽會、巴黎家飾展及策劃台灣工藝博覽會等，全球跨領域布局。

台灣工藝聯盟總會長陳啟村於記者會表示，期望透過工藝館展覽讓更多人了解工藝就在我們的生活中，而台灣的工藝又富有多元的文化樣貌；策展人許哲瑜表示，策展後也從此了解更多生活與工藝間的密切關係。

2022台灣文博會工藝館「旅物SHOP」展覽即日起於高雄流行音樂中心海豚一館展出至14日。（編輯：張芷瑄）1110806