南美館營運成本攀升 10月起恢復原票價

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南7日電）台南市美術館今天宣布，自民國108年開館後以優惠票價延續至今，為維持最佳服務品質，將從10月1日起調整恢復為原票價，普通票新台幣200元、團體票150元、台南市民票100元。

台南市美術館今天在官方臉書粉絲專頁公告，自108年1月27日正式開館，同年7月2日起，以優惠票價入館延續至今，南美館持續提供1館、2館所有常設展及特展一票參觀到底，然而為了能維持最高服務品質，不得不宣布自今年10月1日起，調整票價恢復為原定價。

票價恢復為原定價後，普通票200元、團體票150元、學生票100元、敬老票100元、台南市民票100元。

目前實施的優惠票價則為普通票150元、團體票120元、學生票80元、敬老票80元、台南市民票50元。

台南市美術館在公告中指出，一個館所的成立與服務品質的維持，需要龐大人員與經費支持，自開館以來，南美館所有同仁皆秉持敬業精神於工作崗位付出，很榮幸能得到來自各界的支持與肯定。

南美館指出，近年來COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、戰爭的多變世局直接反映在運輸、材料等與美術館營運息息相關的成本上，而整體大環境變動及物價指數的連年上漲，館舍營運的各種成本正逐年攀升。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

南美館表示，現正展出的「鯤島新地圖－熱蘭遮城400年前導展」、「蔡草如：神話、戲臺與逆光赤城」、「照化入鏡：柯錫杰心世界」、「亞洲的地獄與幽魂」、「日常取向－當我們為生活切片」等展覽，10月1日前維持優惠價。

南美館指出，今年12月31日前憑預售票（價值150元） 入館，不需另外補50元差額，預計於今年10月至12月到館參觀的民眾可多利用。（編輯：張雅淨）1110807