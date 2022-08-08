愛丁堡藝穗節台灣季論壇 實體線上並行

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（中央社記者趙靜瑜台北8日電）今年是愛丁堡藝穗節75週年，駐英國代表處文化組策劃執行的愛丁堡藝穗節「台灣季」論壇活動，將採實體線上並行，聚焦跨界、女性及永續等3主題，用台灣經驗與其他國家交流。

駐英國代表處文化組長陳斌全今天在文化部發布的新聞稿中表示，隨著過去2年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發展，「台灣季」論壇反映表演藝術全球趨勢，並藉台灣觀點凸顯了國內表演藝術的競爭力。

陳斌全表示，今年論壇突破原有格局，除繼續與愛丁堡演出場館串連辦理之之外，也首度與藝穗節大會結盟合作，能爭取到藝穗節大會的參與，正是對活動的肯定。此外，今年除了論壇現場，也保留線上參加機制，免費報名，希望帶動更廣泛的參與。

受駐英國代表處文化組委託策劃執行「台灣季」論壇的旅英獨立策展人葉紀紋表示，疫情尚未消失，表演藝術產製及展演策略也推向不受國際移動限制、重用本地藝術家及參與式藝術等發展。

根據這個趨勢，葉紀紋策劃今年論壇聚焦「台灣當代數位跨藝表演藝術的發展與國際契機」、「女性藝術家如何從表演藝術中發聲」和「永續發展，藝術家如何實踐永續經營的藝術發展」等主題，希望以論壇讓台灣經驗與國際交流。

論壇活動將在8月15、16日分3場進行，前兩場「台灣當代數位跨藝表演藝術的發展與國際契機」及「女性藝術家如何從表演藝術中發聲」與蘇格蘭國家舞蹈中心Dance Base合作，將分由新北市美術館籌備顧問賴香伶、OISTAT國際劇場組織執行長魏琬容、Barbican Theatre Plymouth以及The WOW Foundation等代表出席，以個案分享開發跨藝作品及尋求轉型的策略及女性創作。

最終場「永續發展，藝術家如何實踐永續經營的藝術發展」則與藝穗節大會合作，並列為大會專業交流節目，現場將由台北國家兩廳院副總監施馨媛等代表到場或連線，與他國代表談論演出產製永續等議題。

愛丁堡藝穗節「台灣季」論壇活動網頁：https://reurl.cc/yMezDM。（編輯：管中維）1110808