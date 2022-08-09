野老朝雄個展展期倒數5天 大型作品成亮點

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（中央社記者王寶兒台北9日電）日本藝術家野老朝雄首度於台灣策劃的「CONNECT連結」個展展期倒數5天，大型藝術作品成為展覽期間亮點，誠品今天表示，這場藝術大展在誠品信義店展出後深獲好評。

誠品今天發布新聞稿表示，「野老朝雄"連結"展 ASAO TOKOLO[CONNECT]」展覽中，6樓的主展場新作「祈福千紙鶴」與1樓入口處彩色立體設計作品「野老連結積木TOKOLO CONNECT BLOCKS（暫名）」，成為社群平台Instagram人氣拍照地點，現場也不時可見許多民眾跟著藝術家的步驟手作紙鶴，或著色美化，成為展覽中新的共創作品。

野老朝雄以設計東奧與帕奧會徽聞名國際，他曾來台擔任設計比賽評審及指導工作坊，也曾走訪苗栗考察台灣傳統藍染工藝，對台灣擁有特別情感。

此次除提早抵台親自布展，野老朝雄也在展覽期間舉辦設計講座和紙鶴手作工作坊，與聶永真等多名台灣設計師及民眾交流，還抽空走訪南台灣體驗豐富在地文化。

野老朝雄透露，希望以「臺」字作為下一檔展覽LOGO，非常期待未來能在台灣舉辦其他展覽。

「野老朝雄"連結"展 ASAO TOKOLO[CONNECT]」精選野老朝雄近300幅經典紋樣創作，以4米高巨幅投影展現幾何圖像之美，展覽現場還有特別空運來台展出作品，例如體現美學黃金比例的「碰碰熊（KumaponG）」圖紋、以幾何圓形堆疊而成的「巴別塔」、為311大地震祈禱的「2020東松島紙鶴千中選一」等。

此次藝術展內容與創作過程由Taiwan Pitch「國際紀錄片人才培育暨拍攝邀請計畫」以紀實影像完整記錄，未來將透過國際影音串流平台TaiwanPlus與全球觀眾分享。

「野老朝雄"連結"展 ASAO TOKOLO[CONNECT]」於誠品信義店6樓展演廳、1樓松高路入口展出至8月14日，誠品生活南西、誠品生活松菸店也將同步展出。（編輯：張芷瑄）1110809