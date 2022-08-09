愛丁堡藝穗節台灣團隊踩街 優質展演引好評

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳韻聿倫敦9日專電）規模在全球數一數二的藝術節「愛丁堡藝穗節」5日登場，8日舉行踩街活動，由文化部徵選的4個台灣團隊展開街頭宣傳、與圍觀民眾近距離互動，別具特色的裝扮吸引不少人駐足欣賞、詢問演出細節。

在文化部支持下，台灣表演藝術團隊連續第9年在愛丁堡藝穗節期間以「台灣季」（Taiwan Season）這一個國家品牌，向來自不同國家的觀眾呈現各具特色的作品。今年文化部挑選「舞鈴劇場」、「周寬柔Ｘ安娜琪舞蹈劇場」、「曉劇場」、「翃舞製作」等4個團隊參與「台灣季」。

在8日下午的踩街活動，駐英國台北代表處文化組長陳斌全、駐愛丁堡辦事處副組長游銘豐等人帶領4個團隊，在愛丁堡最熱鬧的「皇家大道」（Royal Miles）展開宣傳。參與藝穗節駐村與演出計畫的台灣「滯留島舞蹈劇場」、多次組團觀賞歷屆藝穗節演出的國立臺灣師範大學表演藝術研究所師生也共襄盛舉。

結束遊行踩街後，「台灣季」4團隊在設於聖安德魯廣場（St Andrew Square）的街頭舞台呈現具代表性的作品段落，並與現場觀眾互動。

「台灣季」4團隊在藝穗節的演出節目28日結束。策劃執行今年「台灣季」表演節目與論壇的旅英獨立策展人葉紀紋說，「台灣季」已有良好口碑，今年的票房表現尤其優異。

葉紀紋舉例，「曉劇場」、「周寬柔Ｘ安娜琪舞蹈劇場」將分別在知名場館Summerhall演出作品「潮來之音」、獲專業評論五星評價的TOMATO；「舞鈴劇場」的作品「生命之光」首場預演即獲選為藝穗節特別推薦節目；「翃舞製作」的「再 見」也獲專業評論網站四星評價，6日場次隨即售罄。

除了表演節目，「台灣季」也在15至16日推出系列論壇，聚焦跨界、女性及永續3大主題。特別的是，「台灣季」論壇今年突破往年格局，首次成為藝穗節大會正式節目，能見度與討論度大幅提升。

睽違兩年後，愛丁堡藝穗節今年走出疫情陰霾，重新舉辦實體活動。今年也是藝術節75周年。

陳斌全告訴中央社記者，儘管觀光客尚未全數回流，今年藝穗節觀眾卻較往年多。今年的「台灣季」表演藝術團隊十分優秀，期待在愛丁堡的演出有助各團隊將觸角伸展至其他國家和地區，讓全球更多藝文愛好者和專業人士能近身感受台灣活躍強韌的文化實力。（編輯：黃自強）1110809