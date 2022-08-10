文博品牌商展區開幕 李永得：相信業績能超越去年

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台灣文博會品牌商展區10日在高雄展覽館開展，有500家國內外文創品牌、IP授權業者參與，文化部長李永得（左2起）、高雄市長陳其邁、副市長史哲等人出席。中央社記者蔡孟妤攝 111年8月10日

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（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）「台灣文博會」文化策展區日前開幕，今天品牌商展區在高雄展覽館開展，有約500家業者參與。文化部長李永得說，相信業績能超過去年的10億元；高雄市長陳其邁則說，一定會超過。

台灣文博會品牌商展區今天在高雄展覽館開展，有500家國內外文創品牌、IP授權業者參與，李永得和陳其邁等人也出席。

此外，從468件參展品牌選出30件優秀年度作品的「CET BEST AWARD」，也於今天公布獲獎名單及頒獎。另全新線上洽商媒合展示平台「CET+」，也以線上同步展示文博參展商品。

李永得致詞表示，台灣文博會文化策展區5日於高雄流行音樂中心開幕，展現文創力量，今天品牌商展區開展，展現各廠商創意。這次有500家廠商參加，中南部廠商占4成，除了實體廠商，還有線上授權販售。

李永得說，商展最重要目的就是營業額，相信今年的業績，一定會超過去年的新台幣約10億元業績。他也感謝策展團隊、市府和參展廠商的努力，並祝業者生意興隆、永續經營。

陳其邁致詞表示，很開心這幾天高雄人山人海，飯店幾乎都爆滿，文博會離開台北，到高雄舉辦，就是一種解放，讓大家看到台灣各地不同的精彩和文化創意。

陳其邁說，不該從台北觀點來看台灣，很多地方和不同族群都很精彩，多元族群自由奔放的創作，才是台灣生命力的代表。他也向李永得表示，「部長放心，營業額一定會超過10億元」。

此外，高雄市副市長史哲也在臉書發文表示，台灣文博會的品牌商展區有500家文創品牌廠商參與，其中高雄在地廠商參展品牌數更達到60家，為歷年新高。

史哲並指，在品牌商展區中，他相當期待「島中選物」的主題策展，這次由文化部、台灣設計院邀請樹德科技大學教授尹立、七二設計創意總監洪旻宏策展。

史哲說，尹立在離開政務官工作後，專心做好教授學者的工作、也積極投入社會倡議。這次很開心看到文化部、台灣設計院邀請尹立策展，「我的小老弟也終於從政治更生人回歸文化設計人！」（編輯：謝雅竹）1110810