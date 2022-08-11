8年治理成果成書 潘孟安攜團隊開拓屏東未來

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（中央社記者王寶兒台北11日電）屏東縣長潘孟安今年任期屆滿，屏東縣政府以「無路，可走：屏東沒有路就自己鑿路」一書回顧過往8年點滴，從台灣燈會、屏東縣民公園等近年驚艷外界的屏東印象中，細探箇中契機。

屏東縣政府今天下午於誠品信義店舉行「無路，可走」新書發表會。潘孟安表示，當團隊建議他應該把這8年成績集結出書時，自己原先也經過掙扎，擔心是歌功頌德，但應有一個好平台分享團隊日以繼夜打造的成果，於是策劃成書，既能檢視過往不足地方，對未來團隊而言，也是重要依據。

潘孟安表示，從2014年剛接任縣長一職時，大家對屏東的印象只停留在墾丁，各種重大建設與交通發展止步。然而，屏東南北邊境就長達112公里，擁有豐富的山、海、離島等獨特土地人文，不該是一個被遺忘的城市。

回顧過去8年，潘孟安說，屏東縣政府努力集結眾人力量，包含舊校舍、公共空間、交通建設、水利工程、醫療院所等硬體設備，還升級軟體需求面的升級，從人才、觀光、藝術等著手培育、擴展。書中收錄點滴過程，字裡行間也有眾人共同參與、見證的歷史，當一天和尚敲一天鐘，他在任期內會將鐘敲得越大聲越響亮，屏東不再只是遙遠的代名詞，而會是一個在地品牌。

遠見．天下文化事業群創辦人高希均今天引用美國詩人佛洛斯特的詩句，「我選擇人跡較少的一條路/自此面對截然不同的前途」送給潘孟安，他認為「無路，可走」記載潘孟安走出前人未走的路，且他多次被遠見雜誌評為五星縣市長，政績也為台灣22個縣市樹立標竿。

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財團法人青平台基金會董事長鄭麗君說，任職於文化部長期間，潘孟安是距離最遠、但最頻繁與她會面，並持續爭取支持文化建設的縣市首長，近年外界驚艷屏東有最美燈會、看海美術館等亮點與改變，這些蛻變與進步看來自然發生，但讀過書就知道這一切其實並不容易。

鄭麗君說，人們常說「高高屏」，讓屏東似乎附屬於大高雄，包含國土計畫、區域計畫及統籌分配都對屏東不利，但潘孟安能於困境中以領導力及執行力帶領團隊勇往直前，創造許多治理典範，今年是台灣選舉年，「無路，可走」會是很好的教科書，她也期待潘孟安未來能為台灣做更多事情。（編輯：張芷瑄）1110811