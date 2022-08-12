AI創作音樂分享好友 杜奕瑾被已讀不回

AI Lab創辦人杜奕瑾在以人工智慧創造虛實整合的體驗過程中，經由不斷地失敗調整方向。日前他應邀錄製中央社Podcast「空中小客廳」，分享數位經濟的竅門在讓使用者「有fu」。中央社記者張皓安攝 111年8月12日

（中央社記者張若瑤台北12日電）從486電腦龜速連線到5G光速通向物聯網，AI Lab創辦人杜奕瑾在各領域應用人工智慧，包括生成音樂，「我傳作品給朋友聽，被他已讀不回」。杜奕瑾錄製中央社Podcast「空中小客廳」，分享他如何在虛實間不斷創新體驗。

486電腦是個人桌機進入家庭的象徵，在90年代從小眾漸漸擴及普羅大眾，而後網際網路的興起更是改變人類生活。在9歲的杜奕瑾生命中，科技趨勢則是從「打game」留下痕跡。

螢幕裡專挖地洞給壞人跳的白色小人兒，柑仔店內投幣式的超級瑪莉與俄羅斯方塊，學生宿舍裡的射擊遊戲與即時戰略組隊廝殺，是現為台灣人工智慧實驗室（AI Lab）創辦人杜奕瑾探索虛擬世界的一頁，當然他也沒錯過在「開心農場」偷好友幾把菜。「遊戲型態」隨時代的腳步，從個人獨享、收集同好、策略經營，逐漸轉變為與人互動。

當智慧手機成了日用品，電腦遊戲變身手遊，杜奕瑾卻對越來越「個人化」的設計感到無趣，「它們更重英雄主義，強化角色，在過程中不斷誘導你掏錢買裝備破關，然後永遠破不了關」。以前有親子雜誌問杜奕瑾，會不會反對孩子玩遊戲，他毫不遲疑的搖頭，現在卻持保留態度，且連自己都寧願只玩「寶可夢」。杜奕瑾認為，遊戲背後的經濟模式已從購買軟體版權，轉變為販賣「虛榮感」。

網路與數位產品深度涉入大眾的生活與心靈，藉由行銷手法暗示思考，產生同溫層的訊息泡泡，用仇恨與憤怒的情緒，把人掐進小圈圈，餵養極端的內容，最後促成真實行動，杜奕瑾從流量與演算法觀察出，「這些平台不是為了認知作戰，而是基於商業利益」。

數位經濟的竅門，自「玩遊戲」向外延伸，是價值鏈的創新體驗，「未來文組不會輸給理組，人文情懷的素養，才能帶動新的價值創造」。從一個故事衍生出無限想像的迪士尼，是杜奕瑾眼中最好的案例，台灣因為不習慣踏上無前人成功過的道路，在軟硬體之間的發展仍十分失衡，好比AI（人工智慧）這件事。

「虛擬出來的常常不能反映現實，我們天天都在失敗。」10個嘗試也許只有1個留下來，「實驗就是歷經失敗的過程」。杜奕瑾的體悟，在藝術領域猶為深刻，「我把AI的成品，傳給同樣做音樂的朋友聽，問他感覺如何，就被已讀不回」。

杜奕瑾再開口，朋友才一股腦地告訴他，AI無法幫助藝術創作，那是既個人又主觀的產物，不是符合樂理就等於好聽，「模仿出來的沒感覺」。杜奕瑾得到一個結論，從使用者的觀點來看，「有fu才是最重要的」。

雖然AI能應用到醫療、交通與觀光領域，藉由5G和各種感知技術，做到人與人即使不在同一個空間，卻有in person（親自）互動的視覺、聽覺，甚至味覺上的感同身受，但杜奕瑾不想讓AI取代自己真實的觸覺，「我不會因為無法擁抱，就希望有個假的擁抱」。在人造與自然間，似乎仍有一條隱隱約約的紅線。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

Internet是平的，但APP卻已壟斷與獨占了人類所有的注意力，我們恐懼的未來數位霸權，社交平台只是其中的一小塊，下一個必須關注的焦點是什麼？台灣應該如何從聯邦式學習與驗證，突破平台霸權的問題？為何事實查核會是一把雙面刃？這些內容將在12日「空中小客廳」（https://reurl.cc/nO1rne）播出，或可上中央社YouTube觀看全影音專訪（https://youtu.be/NBqvjh7QPz4）。

中央社Podcast頻道「中央社好POD」除了既有的每週3個節目「文化普拉斯」、「特派談新事」、「空中小客廳」外，在4月起推出由知名作家劉克襄所主持的「搭火車回台灣」共12集，於每月的第1個週六上架。（編輯：張芷瑄）1110812