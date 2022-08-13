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清法戰爭遺跡遭釘毀損 基市府將開罰

2022/8/13 11:59（8/13 13:11 更新）
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基隆沙灣歷史文化園區內「大沙灣石圍遺構」是清法戰爭重要歷史遺跡，7日遭人用鐵釘釘上活動看板，基隆市政府將依文化資產保存法開罰，處新台幣30萬元以上、200萬元以下罰鍰。（基隆市政府提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 111年8月13日
基隆沙灣歷史文化園區內「大沙灣石圍遺構」是清法戰爭重要歷史遺跡，7日遭人用鐵釘釘上活動看板，基隆市政府將依文化資產保存法開罰，處新台幣30萬元以上、200萬元以下罰鍰。（基隆市政府提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 111年8月13日
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（中央社記者沈如峰基隆13日電）基隆市政府今天表示，沙灣歷史文化園區內「大沙灣石圍遺構」是清法戰爭重要歷史遺跡，但日前遭人用鐵釘釘上活動看板，將依文化資產保存法究責開罰。

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基隆市文化局長陳靜萍說，2007年9月「大沙灣石圍遺構」公告為歷史建築，2019年到2020年透過考古調查，確認為見證清法戰爭重要歷史遺跡，發掘出的砂岩石塊殘跡與成排木樁等複合式砲台結構，為台灣考古首見。

她說，遺構7日被發現遭人用鐵釘釘上活動看板，活動雖在事前申請核准，但現場仍輕忽古蹟脆弱性、無視現地歷史建築告示牌及禁止跨越警示。強行跨越警示線用鐵釘毀損，令人遺憾，將依法處新台幣30萬元以上、200萬元以下罰鍰。（編輯：李明宗）1110813

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