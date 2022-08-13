文博會參觀人潮破50萬 品牌商展商品供不應求

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亞洲文創圈年度盛事台灣文博會今年首次離開台北舉辦，以「群島共振」為主題移師高雄，首日就有8萬人次入場，13日週末假期再迎大批人潮，至今整個高流展區已逾50萬人次造訪。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年8月13日

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（中央社記者曾以寧高雄13日電）文博會5日起在高雄登場，文化策展區首3日參展人次就破10萬，至今人潮已破50萬；昨天開放民眾入場的品牌商展區首日迎8萬人次入場，參展品牌紛紛表示許多商品供不應求。

亞洲文創圈的年度盛事文博會首次離開台北舉辦，以「群島共振」為主題，盼藉移師高雄更清楚看見島嶼形狀，並期待藉文博會定義亞洲文化定位、內容及元素，以群島共振一個多元融合的台灣。

主辦單位統計，8月5日首先於高雄流行音樂中心開展的文化策展區，開幕首3日就破10萬觀展人次，到今天整個高流展區已經迎來超過50萬人次，多項展覽販售商品也在今天中午左右就售罄。

品牌商展區近日於高雄展覽館正式登場，首次將文創品牌、IP授權兩大主題二合一，有高達4成8為中南部廠商，比例超越歷屆，以空前規模集結，共計500家國內外文創品牌、IP授權業者。昨天開放民眾入場，開館前1小時便出現排隊人潮，首日入場即突破8萬觀展人次，今天再迎大批人潮，現場盛況空前。

高雄市長陳其邁透過新聞稿說，文博會明天將結束，誠摯邀請大家把握機會到訪高雄，透過一條輕軌，走訪文博會2大展區，拉一卡皮箱來高雄滿載而歸，感受台灣蓬勃文創能量。

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高雄市政府文化局長王文翠指出，現場參與品牌紛紛表示粉絲的熱情讓許多商品供不應求，展現台灣文創產業亮眼成績，而串連2大場域的輕軌也在文博會期間持續加開班次，文博會期間平日輕軌搭乘量達1萬人次，上週末輕軌每日運量更達3萬人，預估本週末將破4萬人。

此外，高雄市政府也以「台灣設計設計台灣」系列活動串連回應，不僅以設計重啟哈瑪星6大歷史場域，更規劃了「台灣IP．高雄原創」計畫，將來自高雄的台灣IP著名角色，以大型充氣裝置、彩繪輕軌等多元面貌，讓更多人了解台灣在IP授權創作、與高雄在地文創的豐沛能量。（編輯：郭諭儒）1110813