營運成本攀升 南美館10/1起取消優惠恢復原票價

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（中央社記者張榮祥台南25日電）台南市美術館2019年1月開館，前半年免費入館，同年7月以優惠價售票，又逢COVID-19疫情，持續優惠迄今，南美館今天宣布，10月1日起恢復原票價，外縣市民200元，台南市民100元。

台南市美術館今天發布新聞稿指出，南美館2019年1月27日正式開館，原票價是外縣市民新台幣200元，台南市民100元，但考量開館初期營運及推廣藝術，前半年免費入館，同年7月2日以優惠價（外縣市民150元，台南市民50元）售票。

南美館原定2019年底恢復原票價，卻又遇上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，館方考量國人無法出國遊玩而轉向國內旅遊的心情，且持續鼓勵民眾走進美術館，維持優惠價迄今。

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不過，南美館是第一座地方政府層級的行政法人，預算結構和其他公立美術館截然不同，除台南市政府補助款，年度預算中有30%需來自門票、停車場、活動等自籌收入，因物價指數連年上升，營運成本逐年攀升，南美館決定10月1日起恢復原票價。

南美館表示，恢復原票價是普通票200元，團體票150元，學生票100元，敬老票100元，台南市民100元，其他免票回饋條件不變。今年12月31日前憑預售票（150元）入館，不需另補50元差額。（編輯：黃世雅）1110825