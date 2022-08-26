抗疫1千天向國家隊致敬 OUR HEROES音樂會9月登場

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（中央社記者邱祖胤台北26日電）台灣對抗疫情的工作即將邁入第1000天，為了向「防疫國家隊」表達謝意，民間企業及團體串聯發起舉辦OUR HEROES音樂會，由文總策畫整合，9月4日在台北流行音樂中心登場。

晚會卡司包括董事長樂團、九天、曹雅雯、許含光、大支、潘越雲、魏如萱等知名歌手、樂團及表演團隊。

文化總會今天發布新聞稿表示，今年10月，台灣對抗COVID-19疫情將邁入第1000天，民間不少企業紛紛表達向「防疫國家隊」致謝的意願，這次由聯發國際餐飲公司董事長鄭凱隆發起串聯，並獲得義美、唐舖子、永信藥品、興濠企業有限公司，以及熱心民眾李森斌等人響應，集資舉辦感恩音樂會。

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文總表示，活動將邀請各單位防疫有功人員代表入場，包括衛福部、國防部、內政部、經濟部、交通部、環保署、教育部、中研院等協助防疫的單位或所轄事業，以及協助防疫計程車勤務的台灣大車隊。

文總指出，本次音樂會主題預計為OUR HEROES，透過音樂表演晚會，向防疫國家隊的英雄致敬，會場為邀請制，僅由受邀單位安排未值勤人員或親友入場。一般民眾則可透過文化總會臉書專頁或YouTube頻道網路直播，全程收看晚會節目內容。（編輯：張芷瑄）1110826