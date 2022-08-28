疫情漸穩 馬友友、趙成珍重量級音樂家將訪台

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大提琴家馬友友排定12月來台，在國表藝三館及台南文化中心演出。（中央社檔案照片）

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（中央社記者趙靜瑜台北28日電）歐美古典樂壇邊境大開，台灣下半年也將有重量級音樂家回歸演出，大提琴家馬友友將舉行獨奏會，蕭邦國際鋼琴大賽金獎得主趙成珍及林肯中心室內樂協會都將訪台，帶來經典樂音。

大提琴家馬友友排定12月來台，在國表藝三館及台南文化中心演出，帶來兩套音樂會，一套是Yo-Yo Ma Live音樂會，曲目包含陪伴他人生的古典音樂作品「巴哈無伴奏大提琴組曲」選粹、德弗札克溫暖的「念故鄉」、世界各地的傳統民謠、當代電影名作等，音樂承載著時代人文精神，精巧樂音足以撫慰人心。

牛耳藝術發布新聞資料表示，馬友友這次曲目年代橫跨300年，包括巴哈樂音與電影配樂大師莫利克奈多首配樂，同樣傳遞人性及希望的光輝。再加上馬友友在疫情期間經常在網路上溫暖獻奏的「奇異恩典」與「茉莉花」等小品，傳遞正向能量。

另一套音樂會曲目則是馬友友與多年搭檔鋼琴家凱瑟琳．史托特（Kathryn Stott）的演出，他們在安排曲目時回應世局，思考「世界現在需要聽到什麼？」安排包括英國傳統民謠史卡博羅市集、美國的仙那度等民歌、經典選粹，以及以猶太、中歐、伊斯蘭樂曲組成的「大地禮讚」，傳揚世界一家理念。

趙成珍（Seong-Jin Cho）1994年出生於韓國，6歲開始接觸鋼琴，10歲正式拜師學琴，15歲拿到日本濱松國際鋼琴大賽最年輕冠軍，後赴巴黎音樂院攻讀，並獲2015年蕭邦國際鋼琴大賽首獎。

趙成珍得獎時才22歲，如今已經成為國際演奏家，他的音樂充滿詩意與自信，富有創造力，至今已與柏林愛樂、倫敦交響樂團、慕尼黑愛樂樂團、柏林德意志交響樂團、巴黎管弦樂團和費城管弦樂團等大團合作。

趙成珍將於10月1日在高雄衛武營音樂廳，10月2日在台北國家音樂廳演出，曲目包括韓德爾E大調第五號組曲，布拉姆斯「韓德爾主題變奏曲及賦格」、舒曼「幻想曲集」與「交響練習曲」等。

衛武營發布新聞稿表示，成立超過50年的林肯中心室內樂協會（CMS），在國際上和紐約大都會歌劇院、紐約愛樂交響樂團齊名，12月將在雙藝術總監鋼琴家吳菡、大提琴家大衛．芬柯（David Finckel）夫妻檔帶領下，再度造訪台灣。

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這次成員包括小提琴家陳思蕾、嚴丹苾、林品任，以及中提琴家黃心芸、大提琴家秦立巍，聚焦古典與浪漫派兩個時期歐洲作曲家作品，包括博可利尼的E大調弦樂五重奏、捷克作曲家蘇克的A小調鋼琴四重奏、法國作曲家蕭頌的D大調協奏曲等，希望讓台灣樂迷對古典和浪漫時期音樂有不一樣的感受。

即使如此，還是有許多歐美古典音樂家因為台灣COVID-19防疫規定，包括鋼琴家席夫等仍在持續觀望是否來台。（編輯：張雅淨）1110828