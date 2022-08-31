鼓聲交融手銬聲 朱宗慶打擊樂團樂音重現蔣渭水

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

2022朱宗慶打擊樂團年度音樂會「俠 飛 春 光－晨鐘暮鼓蔣渭水」10月將展開巡迴演出，31日在台北舉行記者會宣傳；本次製作結合4名作曲家，用各自風格，以打擊樂描繪出民主運動先驅蔣渭水生命中的7個場景。中央社記者吳家昇攝 111年8月31日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北31日電）朱宗慶打擊樂團將推出「俠 飛 春 光」晨鐘暮鼓蔣渭水音樂會，邀約4名作曲家發想，或加合唱唱出「少年台灣」，或以手銬聲、鉛筆書寫稿紙聲等與鼓聲交融，感受一代人物蔣渭水號召台灣文化自覺的精神。

朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶今天在記者會上表示，在台灣歷史上，蔣渭水是相當獨特的存在，他在民智未開的時代辦報寫作書，號召有志之士透過文化讓台灣變更好，這樣的一代人物，適合用打擊樂來呈現。

蔣渭水文化基金會副執行長蔣理容表示，這一切都要感謝100年前的蔣渭水及同時代的知識分子，「在了解他們的歷史後，我們自然能在這個作品得到心中的感動，更願意為台灣這塊土地做更多事，散播正向力量。」

蔣渭水在世僅短短40年，但他參與成立台灣文化協會、台灣議會設置請願活動、成立台灣民眾黨、興辦「台灣民報」等眾多重要台灣文化事件，影響台灣甚鉅。

導演李小平記者會後接受中央社專訪表示，這場音樂會不是要「造神」，而是要把蔣渭水當成有血有肉的人物，這樣一個人對台灣做了很不平凡的事來發揮。其中部分場景設定在蔣渭水的牢中歲月，透過他的書寫以及與獄友的對話，對比民間讀報社的民眾熱情響應，展現出「關得住形體、卻關不住精神傳遞」的強烈象徵。

李小平曾讀到編劇施如芳整理的蔣渭水創作或書信，都可以感受到他是一個人格很完整的人，「有一篇文章記錄他跟一個女性出差，夜晚涼爽他想替女子披上外套，最後又擔心外人指點作罷，字裡行間可以看出蔣渭水的有禮彬彬，這些都是我們音樂會想要呈現的部分。」

李小平說，音樂會標題「俠」指的是蔣渭水的俠義性格，「飛」是一種象徵，他從日本到台灣莫不想要高飛，懷抱理想；「春」指的是監牢關不住他對於未來美好的想像，「光」更是蔣渭水對於真理的追求象徵。

李小平說，對於朱宗慶打擊樂團來說，跨界已經不是特別，而是一種本能，這次朱宗慶打擊樂團邀請合唱指導陳麗芬帶領20名合唱歌者，以蔣渭水故鄉的「宜蘭腔」，直接以人聲表達他寫下的犀利詞句。節目一開始由櫻井弘二用序曲暖身，楊祖垚所寫的「小夜曲」表達蔣渭水入獄時思索自身、社會、台灣與世界的關係。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「獄中即景」由洪千惠創作，以鼓牆當作視覺及聽覺設計，讓演奏者猶如身處牢籠中，展現不同階層獄友間的對話；蔡昀恬寫的「何罪之有」以近乎擊樂劇場方式講述「台灣民報」被禁，民眾求知若渴的心情，她以報紙當打擊素材，時為鼓棒、時為樂器，甚至撕裂的聲響也可入樂，戲劇張力十足。

2022朱宗慶打擊樂團年度音樂會「俠 飛 春 光」晨鐘暮鼓蔣渭水將在10月6日在台中國家歌劇院大劇院，10月29日與10月30日在台北國家音樂廳，11月1日在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳巡迴演出。（編輯：張芷瑄）1110831

2022朱宗慶打擊樂團年度音樂會「俠 飛 春 光－晨鐘暮鼓蔣渭水」10月將展開巡迴演出，31日在台北國家音樂廳舉行記者會宣傳。中央社記者吳家昇攝 111年8月31日

2022朱宗慶打擊樂團年度音樂會「俠 飛 春 光－晨鐘暮鼓蔣渭水」宣傳記者會31日在台北國家音樂廳舉行，這場音樂會邀請4名作曲家，用各自的音符展現他們心中的傳奇人物蔣渭水。中央社記者吳家昇攝 111年8月31日

2022朱宗慶打擊樂團年度音樂會「俠 飛 春 光－晨鐘暮鼓蔣渭水」10月將展開巡迴演出，31日在台北國家音樂廳舉行記者會宣傳，現場以震撼人心的打擊樂，訴說民主運動先驅蔣渭水的人生故事。中央社記者吳家昇攝 111年8月31日

2022朱宗慶打擊樂團年度音樂會「俠 飛 春 光－晨鐘暮鼓蔣渭水」宣傳記者會31日在台北國家音樂廳舉行，透過擊樂及人聲等多元表演型態，訴說蔣渭水的精神。中央社記者吳家昇攝 111年8月31日