溫哥華台灣文化節開幕 彰顯自由創作及獨立真諦

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（中央社記者程愛芬溫哥華3日專電）在台灣原住民樂團Kanatal的優美歌聲下，溫哥華台灣文化節3日晚間開幕。延續與亞洲對話系列，今年台灣文化節開展與印尼、馬來西亞對話，以「獨立的故事」為主題，藉由跨國藝術家的創作與分享，探索獨立的真諦。

台灣文化節一向是溫哥華夏季最受矚目的嘉年華活動，9月3日至9月5日於市中心固蘭湖街（Granville Street）、溫哥華美術館前廣場及溫哥華小劇場Annex登場，有豐富多元的文化及娛樂表演、深度座談、美食饗宴等。

來自台灣的原住民樂團Kanatal（阿美族語「島嶼」的意思），過去兩個月在加拿大巡演，行程最後於溫哥華台灣文化節專場演出。他們帶著與世界對話的初衷，呈現台灣原住民音樂的多樣性，90分鐘的開幕會演出，令在場無數觀眾如癡如醉。

一些來自台灣的藝術家則在不同的領域，展現台灣、印尼、馬來西亞的共通之處。例如藝文工作者吳庭寬與藍雨楨策畫的「西拉圖拉米」大型展覽，盡顯東港印尼漁工生活。

台灣TAI身體劇場與印尼艾可舞團，透過編舞創作，探索人與人之間、人與自我之間的情感與羈絆，凸顯渴求自由的欲望。

文化節中的「台灣電影櫥窗」，特別獻映馬來西亞導演廖克發的電影「菠蘿蜜」，述說的不只是過去發生的故事，更是對當代束縛的反思。

「台灣書店」內，有台灣、印尼和馬來西亞的華語作家作品，探討後殖民時代的諸多議題，進行「國家獨立了，人民是否也獨立了呢？」的思考。

溫哥華弦樂團Harmonia以「獨立的一天」音樂會，演奏包括波蘭、愛爾蘭、美國、西班牙、丹麥等多國曲目，呼應自由獨立。

加拿大台裔的獨角喜劇演員希爾（Ed Hill）邀請大家一起「獨樂樂」，看他如何用喜劇探索國家獨立、族群獨立與自我獨立的幽默一面。

主辦台灣文化節的加拿大亞裔活動協會執行長吳權益表示，台灣充滿各種美好的故事，讓世界百看不厭，今年以「獨立」為主題，彰顯自由的台灣精神。

他在致詞中說：「為什麼有很多在藝文界發展的馬來西亞華人都把台灣當成他們的家？因為台灣是華語世界裡，唯一允許人民毫無畏懼地自由表達與創作的國家，就跟加拿大一樣。」

僑務委員會委員長童振源親臨文化節，他對中央社說：「台灣和加拿大一樣都是尊重多元文化的國家，我們看到文化節中不同族裔背景的藝術家分享各自的文化，讓我們從彼此的『不同』中，找到『相通』處，彰顯台灣的自由平等開放。」

他並感謝台灣文化節團隊、僑界和所有義工們的努力付出，搭建起這個美好的活動，讓台灣亮點能被看見。

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加拿大聯邦、省和市級政府官員都到場祝賀。溫哥華市長史都華（Kennedy Stewart）感謝台裔社區的貢獻，重申溫哥華和高雄結為友誼城市的計畫正在落實中。

一向友台的史都華在開幕致詞時強調：「民主需要互相支持。」他很高興看到美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，希望加拿大聯邦官員也能訪問台灣，並繼續深化與台灣的關係。（編輯：周永捷）1110904

台灣文化節每年都獲得加拿大各級政府和社會的支持與好評，溫哥華市長史都華在現場主動提及支持民主台灣的重要性。第一排左起為僑委會委員長童振源、駐溫哥華經濟文化辦事處處長劉立欣、溫哥華市長史都華。中央社記者程愛芬溫哥華攝 111年9月4日