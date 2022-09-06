尋找文學裡的味道 劉克襄、王浩一、葉怡蘭上菜

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中央書局推出「文學裡的味道—作家料理」，第3季請來作家葉怡蘭（中）、王浩一（左）及劉克襄（右），以「文學煮味、厚工封味」為題，各自開發全新菜單，6日在台北舉辦發表記者會，3人親手示範並分享自己的料理故事。中央社記者裴禛攝 111年9月6日

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（中央社記者邱祖胤台北6日電）中央書局今年推出「文學裡的味道」計畫，推出作家私房料理菜單，帶領讀者親近文學生活的真實況味，這次特別邀請劉克襄、王浩一、葉怡蘭等作家分享私房菜並現場料理，今天在台北農人餐桌親子餐廳舉行記者會。

劉克襄端出「竹山鳳尾筍封肉」，追憶中台灣竹筍的傳奇身世；王浩一帶來「鹹檸檬紙包透抽」，以摩洛哥料理方式激盪海鮮美味；葉怡蘭現場示範「番茄味噌酒釀虱目魚」，結合台南人的鮮味及義式作法入菜。

記者會現場，3位作家展現廚藝並訴說料理的故事。劉克襄表示，這道「竹山鳳尾筍封肉」源於去年4、5月他帶領30人的健行隊伍走踏竹山、古坑一帶，途中巧遇50、60名老人家列隊迎接一輛滿載桂竹筍的小發財車，「這是貧窮人最美好的季節食物」。

劉克襄忽然心生疑問，在沒有竹筍可吃的季節，當地人吃什麼筍？後來一位民眾回答「鳳尾筍」，這是指位在麻竹筍最鮮嫩的部位，過去多外銷日本，其餘部位才作為當季食物，但有些「鳳尾筍」當地居民捨不得吃，便留下來日曬，保存到秋天才吃。

劉克襄說，這道料理最麻煩之處，是要先將烘乾保存的「鳳尾筍」泡水24小時，之後再與五花肉一起慢燉，樸實的料理方式，光是搭配白飯就可以吃好幾頓。後來他還特別為此設計一條路線，15公里的路程，讓健行的民眾體驗當地的人文風情及生態，進行一趟桂竹筍知性之旅。

葉怡蘭帶來「番茄味噌酒釀虱目魚」，她說，虱目魚是南台灣的「家魚」，一個星期可以吃好幾次，有時照三餐吃，早餐就在吃虱目魚粥。這次她嘗試以「義大利水煮魚」的料理方式來料理虱目魚，但過程中發現虱目魚本身味道非常強烈，會跟義式料理的香料打架，因此花了一些功夫加以改良，讓番茄、酒釀、味噌的香味互相搭配，充分展現虱目魚的香甜滋味。

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王浩一則在現場料理「鹹檸檬紙包透抽」，他有一年特別爬梳檸檬的身世與八卦，並在研究檸檬的過程中學到摩洛哥鹽漬檸檬的做法，結合台灣熟悉的透抽、蛤蜊、蝦子等食材，讓鹽漬檸檬與海鮮碰撞出火花。

讀者前往中央書局逛書店及消費，可品嘗這3位作家的私房菜，書局同時推出3場座談，10月15日葉怡蘭主講「從世界到台灣，我們的餐桌」；11月12日王浩一主講「紫山藥煎餅、麻油龍眼薑花生－台灣人的吃秋零嘴」；12月17日劉克襄主講「山蕉、山苦瓜、山貓尾－三種來自中部郊野的名湯」。（編輯：張雅淨）1110906

中央書局6日在台北舉行第3季作家料理發表活動，作家葉怡蘭現場示範「番茄味噌酒釀虱目魚」，將家中日常餐桌風景直接端上桌，以義式狂水煮魚的做法加以改良，並加入酒釀、醬油、味噌等調味，充分發揮虱目魚的香甜滋味，也在料理中展現個人風格。中央社記者裴禛攝 111年9月6日