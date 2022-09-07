2022台中國際動畫影展預售起跑 放映53場次

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2022台中國際動畫影展23日將登場，7日在市府舉辦預售票起跑記者會，藝人黃小柔（後中）應邀擔任影展代言人，帶領小朋友們到場為活動宣傳暖身。中央社記者郝雪卿攝 111年9月7日

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（中央社記者郝雪卿台中7日電）「2022台中國際動畫影展」今天舉行預售票起跑儀式，將於23日到28日在台中新光影城登場，共放映53場。市府表示，這屆影展網羅多部曾獲世界各大影展肯定的動畫電影及首映作品。

台中國際動畫影展上午在市府舉辦售票起跑儀式，台中市新聞局長鄭照新、台中市影視發展基金會執行長林筱淇及影展大使黃小柔、節目總監張晏榕都出席宣布影展票券今天起正式開賣。

張晏榕在會中宣布，這次影展採雙開幕片，由「繼園台七號」及「北國奇遇記」共同揭開序幕，閉幕片則是日本鬼才導演湯淺政明執導的「犬王」。

鄭照新說，台中國際動畫影展邁入第8屆，今年以「領路者」理念打造全新獎盃，象徵台中國際動畫競賽已成為國際間重要交流競技平台，帶領本土動畫創作者與全球接軌。

林筱淇說明，今年短片競賽徵件數再創歷史新高，收到來自全球106個國家及地區共3014件作品，顯示台中已成為動畫藝術指標城市。

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林筱淇表示，影展將於23日到28日在台中新光影城舉行，共有13部國際動畫長片、136部短片，共放映53場，7日中午12時起在全台7-11機台與ibon線上售票系統同步開賣預售票。

已是3寶媽的藝人黃小柔表示，歡迎大家10日到台中新光百貨1樓水舞廣場參加免費親子動畫工作坊，晚上還會放映動畫片「冰雪奇緣2」中文版，當天只要扮裝成「冰雪奇緣」中任一角色，就可免費兌換「冰雪搖滾加油棒」1支。（編輯：郭諭儒）1110907