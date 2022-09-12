文總推地方文史營隊 幽默喊免分組報告

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雜誌「Fountain 新活水」今年復刊5週年，除舉辦5週年特展外，文總也為此首度推出以地方文史為主題的營隊「Fountain Day：好了啦！超大杯新活水～為學生特調的文化補給營－萬華場」。（文總提供）中央社記者王寶兒傳真 111年9月12日

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（中央社記者王寶兒台北12日電）雜誌「Fountain 新活水」今年復刊5週年，文總為此首度於10月推出以地方文史為主題的營隊，招生對象包含15歲至25歲的在學學生，將帶領學員探索至建築、街區、團體或個人。

中華文化總會今天在臉書粉絲專頁上公布「Fountain Day：好了啦！超大杯新活水～為學生特調的文化補給營－萬華場」營隊招生資訊，活動簡章特別提及「不用玩團康，不用分組寫專題報告」，也引起網友留言喊讚。

文總發布新聞稿表示，過去曾與政大金旋獎、國北教、師大西瓜節、建國中學、北一女、師大附中、景美女中、松山高中等學校社團接洽、合辦活動及展覽，時常被詢問能否多舉辦能讓學生參加的活動。

文總表示，經評估後，決定在今年結合慶祝「新活水」復刊5週年，推出Fountain Day營隊，活動免費且附午餐，僅收取保證金，全程參與後全額退還。

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營隊規劃中，將包含「萬華散步！一起解密老台北」，由「島內散步」團隊帶領學員走訪街區，看見台北市街的變遷；另有「著眼當代－文化展演及轉譯課程」，邀請歷史、音樂、社工、媒體等領域專業講師，讓學員認識萬華的歷史與當代。

「Fountain Day：好了啦！超大杯新活水～為學生特調的文化補給營－萬華場」營隊招生對象，包含就讀研究所以外的15歲至25歲高中、大學在學學生，9月14日中午12時開放報名，並於9月30日中午公布正備取名單，營隊日期則為10月30日上午9時30分至下午5時50分。（編輯：張雅淨）1110912