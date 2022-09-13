集保結算所當代藝術賞 即日起開放徵件

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（中央社記者王寶兒台北13日電）2022集保結算所當代藝術賞即起開放徵件，徵件方向自今年起將以不同議題引導，例如本屆就以「書畫藝術在當代：新譯、再造與提問」為徵件主題，邀請新世代共同思考。

2022集保結算所當代藝術賞由台灣集中保管結算所與財團法人台灣美術基金會協力共同辦理，鼓勵創作者提出創新概念，回應當代社會多變的時代精神。獎項含金、銀、銅賞及優選共計11名，最高獎金達新台幣40萬元，創作形式風格與媒材不拘，具中華民國國籍或持台居留證者皆可參加。

台灣集中保管結算所以保障與健全台灣金融市場交易為主要服務範疇，並發揮企業社會責任的精神，支持青年藝文人才與產業發展；台灣美術基金會則以保存、推廣與研究台灣美術，建構良好視覺藝術產業環境為使命。

台灣美術基金會執行長林平今天透過新聞稿表示，集保結算所是台灣具代表性的金融機構，台灣美術基金會作為國家級公設財團法人，期待透過此次合作帶動更多對產業的關注，未來攜手不同的產業力量，提供台灣的優秀創作者更多舞台，帶給這塊土地多元的美學滋養。

集保結算所當代藝術賞本屆起以不同的「議題」當引導，並不以特定媒材作為徵件方向。在每2年一屆的舉辦時程分2階段，第1年公開徵選35歲以下的優秀新世代創作者，並安排獲選者於校園藝文空間展出，第2年的目標則是促進創作者持續發展、培養潛在藝文消費者、擴大收藏品味，進而達到創造共好藝文環境的願景。

今年特別邀請涉獵傳統書畫系統當代化的教授吳超然為此次徵件議題主筆，撰寫短文，期盼帶動台灣新世代的創作者，重新去思考與定義書畫在這個時代的意義。

「2022集保結算所當代藝術賞」相關徵件訊息可至官網、FB粉絲頁和官方IG等社群平台了解詳情，報名期限至10月12日。（編輯：張芷瑄）1110913