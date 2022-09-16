麻豆文旦、艋舺老店花生酥 打包台灣風味直送日本

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2022 TAIWAN PLUS台灣吉日生活節即將在日本展開，誠品生活日本橋特別在店內設置TAIWAN PLUS專區，展售台南麻豆文旦、艋舺老店花生酥及各式台灣文創商品。中央社記者王寶兒攝 111年9月16日

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（中央社記者王寶兒東京16日電）文總及誠品主辦的2022 TAIWAN PLUS台灣吉日生活節，明天起於日本登場。誠品生活日本橋特別在店內設置TAIWAN PLUS專區，展售麻豆文旦、艋舺老店花生酥及台灣文創商品。

2022 TAIWAN PLUS台灣吉日生活節將在17日、18日以市集、音樂展演等活動登場。誠品總經理李介修表示，榮幸在今年誠品生活日本橋即將成立滿3週年之際，擔任2022 TAIWAN PLUS生活節共同主辦方，店內規劃設置TAIWAN PLUS專區，2天的活動延續成1個月展期，讓日本朋友可以有更多的時間體驗台灣精采。

誠品生活日本橋店長竹內朝子今天下午帶領媒體參觀誠品生活日本橋，並介紹TAIWAN PLUS專區，其中又以台南麻豆文旦禮盒最為吸睛，包含艋舺老店布田的花生酥、豆油伯醬油等特色伴手禮也同步展售。

竹內朝子表示，當初引進麻豆文旦到店內，是希望介紹台灣人過中秋節的伴手禮，「原先我們甚至想將台灣人會烤肉的中秋節特色也呈現出來，但門市內有點困難。」在日本提到文旦，大家會想到柑橘類的水果，此次便帶來麻豆文旦介紹給日本民眾。

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2022 TAIWAN PLUS台灣吉日生活節為期2天的展演活動中，將有8組台灣音樂人於現場演唱。在誠品生活日本橋的TAIWAN PLUS專區中，也將展售演出音樂團隊們的音樂作品，讓台灣文化力量持續發酵。

此外，誠品生活日本橋於3週年慶期間，也另外設置台灣精品東京形象概念店。外貿協會東京台貿中心主任鄧之誠今天向媒體分享，這是台灣精品首度集結為海外實體販售店，其中一區由台灣玻璃（TG）和日本設計師深澤直人合作推出的玻璃商品，日本設計加上台灣品質，格外吸引民眾注意，足見台日合作的相互加分效果。（編輯：陳政偉）1110916