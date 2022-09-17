「馬偕情書」音樂劇場 台灣國樂團突破自我演出

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣國樂團17日在台灣戲曲中心大表演廳舉行「馬偕情書」音樂劇場首演，10多名團員突破自我，演出隨馬偕登觀音山看見台灣之美的喜悅。（台灣國樂團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年9月17日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北17日電）台灣國樂團今天在台灣戲曲中心大表演廳舉行「馬偕情書」音樂劇場首演，10多名團員突破自我，演奏加演出百年前隨馬偕上山下海看台灣之美的隨行者，人親土親感頓時躍然舞台。

「馬偕情書」音樂劇場導演李小平接受中央社專訪時表示，馬偕傳教士生平與歷史定位深入台灣人心，這次再深尋馬偕，編劇施如芳刻意從頭到尾沒有書寫馬偕本身，而是從他身邊的3個重要女性妻子張聰明、張聰明阿嬤陳塔嫂以及馬偕女兒偕以利的視角出發，透過音樂層層流動，感受馬偕對台灣的貢獻。

李小平說，施如芳採浪漫角度側寫，引領觀眾進入馬偕行腳真實經歷，「馬偕從頭到尾沒有現身，更讓這部音樂劇場有餘韻與想像空間。」李小平也讓這3名老中青女性象徵從台灣從佛教到基督教，從古早台灣到當今台灣的時空變化等多身分，強化戲劇感染力。

為了讓音樂劇場更具流暢，也讓團員有劇場的角色，原本只是純演出的台灣國樂團，在舞台上有了演員的身分，團員們手上拿著一艘象徵馬偕飄洋過海來到台灣的船隻，邊說台詞邊將手中船隻傳遞給其他團員，團員互相接力，說台詞時情感豐富，讓畫面充滿詩意般的感染力。

李小平不諱言，相較其他樂團，台灣國樂團團員對表演陌生，但都在一次又一次排練中更加進步，「我連哄帶騙，開發他們的各種可能性。」彩排時演出馬偕隨行者的團員們專注表現，雖緊張但已可圈可點，加上國光劇團團員跨刀烘托，真實傳遞馬偕百年前帶著台灣人登觀音山，從嶄新視角看台灣的原生感動。

國立傳統藝術中心主任陳悅宜表示，「150年前加拿大宣教士馬偕踏上台灣泥土，吸收台灣文化、台灣語言，愛上台灣也長眠台灣，對我們來說，他不僅是加拿大人，更是台灣人，與我們共同成長與感受悲喜。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

除了李小平執導、劇作家施如芳編劇之外，國樂團也邀請歌仔戲名旦許秀年、次女高音鄭海芸與音樂劇演員大甜跨劇種合作，作曲家王乙聿與林心蘋共同創作全新樂曲，融合傳統音樂南北管、歌仔與現代音樂創作手法，展現電影配樂般的流暢浪漫。

台灣國樂團將於9月17及18日演出「馬偕情書」音樂劇場，地點在台灣戲曲中心大表演廳，指揮由音樂總監江靖波擔綱。（編輯：郭諭儒）1110917