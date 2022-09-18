TAIWAN PLUS吸20萬人次 音樂人為台東強震祈福

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（中央社記者王寶兒東京18日電）2022 TAIWAN PLUS台灣吉日生活節今天落幕，雖次日因颱風氣候不佳，2天仍吸引20萬人次進場。今天下午接連登台的歌手舒米恩及滅火器樂團，則邀請日本民眾共同為台東強震祈福。

舒米恩Suming和滅火器樂團今天下午登台演出，吸引大批日本歌迷入場。2組音樂人除在演出前就收到來自日本歌迷對台東強震的關心外，他們在舞台上也分享台東強震的消息，並紛紛透過翻譯邀請日本民眾為台灣祈福。

滅火器樂團日前才造訪日本參加FUJI ROCK演出，此次則首度受中華文化總會邀請參加TAIWAN PLUS生活節，演唱了「繼續向前行」及以「日台友情」為主題的歌曲「希望の明日」。

主唱楊大正表示，滅火器長年一直往返於台日之間演出，與許多日本朋友已經像家人一樣，即便因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而許久不見，到FUJI ROCK演出時還不斷有人對他們說Welcome home（歡迎回家），讓他們感動得想哭。

楊大正說，看見TAIWAN PLUS生活節將台灣別具特色的食物、設計還有各族群的音樂介紹給日本朋友，讓他們感到溫暖、豐富且有趣，很享受其中，最感動的是，看到好幾名長年會觀賞他們演出的日本歌迷，「今天看，一個都沒少！」

滅火器樂團今天下午在彩排時就陸續聚集大批歌迷入場，且多為年輕面孔，舞台第1排有一名日本歌迷，除了頭戴寫有「台日友好」的帽子外，還拿著寫有「滅火器」的毛巾，並配戴滅火器周邊手環。

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該名歌迷向中央社記者表示，自己從2018年在台中搖滾音樂祭聽到滅火器的演出就愛上這個樂團，深受滅火器樂團追求自由的精神吸引，還因為聽了滅火器樂團的歌曲認識太陽花事件，「知道在距離日本這麼近的國家，會有年輕人這樣愛土地、關心國家，讓我很感動。」他也因此在往後更關心台灣有關的議題。

文總今天透過新聞稿表示，2022 TAIWAN PLUS台灣吉日生活節首日吸引12萬人次參與，傍晚雨勢暫歇後人潮再度湧現，2天共湧入20萬人次。睽違3年，TAIWAN PLUS再度回到東京，日本各地民眾也紛紛前來，期待在日本品嚐道地台灣味道及體驗台灣文化，也代表台日情誼更加堅定及深厚。（編輯：張雅淨）1110918