雲門美國巡演到華府 李永得勉勵舞團成功平安返國

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雲門舞集21日在兩廳院舉行記者會，宣布重啟國際巡演，舞團將於10月到美國進行為期5週的巡演，演出經典舞作「十三聲」，文化部長李永得（圖）出席致詞祝福演出順利。中央社記者王騰毅攝 111年9月21日

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（中央社記者趙靜瑜台北21日電）在文化部與駐美文化據點支持及協助下，雲門舞集10月將帶舞作「十三聲」赴美國6城市巡演，並再度受邀到華府甘迺迪表演藝術中心演出。文化部長李永得勉勵舞團為國爭光，也要保重身體平安返國。

文化部與雲門舞集今天在國家兩廳院舉行記者會，宣布雲門舞集因疫情停止國際巡演2年多，將回到國際舞台重啟實體演出，演出行程涵蓋華府、芝加哥、休士頓、史丹佛、柏克萊及柯斯塔梅莎6城市，也將同步舉辦大師班等活動，讓演出帶來不同面向的交流。

雲門舞集藝術總監鄭宗龍今天表示，因為疫情，雲門舞集取消歐洲、亞洲及美洲等地巡演超過70多場，「對雲門來說，國際巡演是年度很重要的收入，但都因為疫情暫停。」鄭宗龍說很榮幸也很開心能透過這齣舞作的聲音與身體，把台灣的生活與感受分享給美國觀眾。

鄭宗龍表示，「十三聲」2016年首演，要感謝國家兩廳院出資共製，才有這部作品誕生，「今天我們也從這裡出發，走向國際。」

鄭宗龍說，疫後的國際巡演很困難，其一是因為美國劇院關了2年，很多工作人員都改行，還有很多器材也必須要重新找單位租借；其二是因每個州每個劇院規定都不太相同，「非常感謝文化部的大力協助，不只是經費上，也動員文化部駐外單位甚至外館給我們許多支持，了解許多法規，真的很重要。」

李永得表示，雲門舞集到美國巡演，不只是台灣文化界大事，也是美國藝文界重要的一件事。李永得特別和交流司同仁、各駐外文化組單位與駐美代表蕭美琴說，這是非常重要的事情，「雲門出訪不只是國家的規格，要用國際的規格來看待這次的演出。」

李永得說，本來他也打算要跟團出去，但9月底立法院要開議，「這次會期要審文化部的預算，我還是顧預算比較重要。」

李永得說，台灣和美國在各方面不管是經濟、外交各方面合作都非常密切，現在再加上文化的力量，雲門扮演非常重要角色，「我相信雲門舞集美國行一定會成功，但更要平安、安全，一定要注意健康。」

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鄭宗龍創作「十三聲」以60年代艋舺街頭人物身形樣貌為靈感，揉合宮廟唱咒、夜市叫賣、恆春古謠等台灣文化風景，動作生猛狂野，非常有台灣的特色。幕後編創團隊包括音樂創作暨統籌林強、美術設計何佳興、影像設計王奕盛、服裝設計林秉豪等，陣容堅強。

雲門舞集赴美6城市巡演10場次，演出地點依序含德州休士頓沃桑戲劇中心庫倫劇院、加州史丹佛大學紀念大劇院、芝加哥大劇院、華府甘迺迪表演藝術中心艾森豪劇院、加州柯斯塔梅莎市瑟格爾斯特羅姆藝術中心，以及加州大學柏克萊分校哲勒巴劇院。（編輯：張芷瑄）1110921

雲門舞集將帶著舞作「十三聲」赴美國6城市巡演，21日舉辦行前記者會，藝術總監鄭宗龍（右2）、文化部長李永得（左2）、文化部文化交流司司長桂業勤（左）與國家兩廳院藝術總監劉怡汝（右）出席，李永得並勉勵舞團為國爭光。（雲門舞集提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年9月21日

雲門舞集21日在兩廳院舉行記者會，藝術總監鄭宗龍宣布重啟國際巡演，舞團10月將前往美國巡演經典舞作「十三聲」，這是疫情影響2年多來首度重啟國外實體演出，盼透過演出帶來不同面向的交流。中央社記者王騰毅攝 111年9月21日