天外奇蹟交響音樂會 奧斯卡金獎得主溫馨之作

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（中央社記者趙靜瑜台北26日電）好萊塢電影配樂家吉亞奇諾以電影作品「天外奇蹟」配樂，獲得人生首座奧斯卡金像獎最佳原創配樂獎，電影交響音樂會將在台灣演出，為樂迷帶來溫馨深刻的感動。

牛耳藝術發布新聞稿表示，麥可．吉亞奇諾（Michael Giacchino）曾獲葛萊美獎、金球獎和奧斯卡金像獎配樂獎項，作品包括電影「不可能的任務3」、「超人特攻隊」、「料理鼠王」、「不可能的任務：鬼影行動」和「侏羅紀世界」等配樂，讓觀眾在他的電影配樂旋律中感受劇情的流動。

「天外奇蹟」2009年上映，拿到奧斯卡獎最佳原創配樂，也拿到最佳動畫長片獎項。劇情講述70多歲的卡爾爺爺，意外結識可愛善良的童子軍小羅，卡爾爺爺為了完成妻子生前的夢想，將房屋改造成氣球屋，前往南美洲的天堂瀑布尋找夢想之地，於是兩人就此展開冒險的旅程。

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「天外奇蹟」讓人們看見人性的溫暖，在片中只用了4分半的時間回顧主角卡爾爺爺和艾利奶奶這段漫長而幸福的時光，如光影般不斷閃過的畫面，搭配吉亞奇諾溫柔的Married life音樂，沒有對白，卻帶給觀眾心靈的觸動與感動。

迪士尼皮克斯「天外奇蹟」電影交響音樂會將於10月10日演出兩場，地點在台北國家音樂廳。音樂會由鄭立彬指揮長榮交響樂團演出。（編輯：張雅淨）1110926