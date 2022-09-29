國光劇團「優伶天子」 藉戲劇之眼超越人生苦痛

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（中央社記者趙靜瑜台北29日電）帝王戲子同台飆戲，家國命運最後如何，國光劇團全新大戲「優伶天子」以史作戲，選擇登上帝位後沉迷戲曲，3年敗亡的後唐莊宗李存勗為主角，為「人生如戲」下了耐人尋味註解。

編劇趙雪君今天在彩排記者會上表示，劇中人物藉由「戲劇之眼」來超越人生現實的遺憾、苦痛，包含死亡、背叛、國破身敗等，希望觀眾藉著戲中戲的層層堆疊，體會玩味。

這齣戲寫出後唐莊宗李存勗流連粉墨、「玩物喪志」的形象增添靈魂厚度，當劇情走到李存勗親眼見到義兄遭刑求慘死，父親戰死，竟然轉將戲劇當作救贖，如觀眾看客般發出「好一幅絕代英雄絕命圖」的讚嘆，也讓觀眾內心低盪不已。

導演戴君芳則將劇情中重要的「五馬分屍」延伸成舞台主要意象，除了演出行刑時的慘烈，也運用科技影像語彙繼續延伸，以絲線纏繞的概念解構身體，成為空間敘事的一部份。

戴君芳說，以傀儡線懸吊的布幕、佈景，搭配引導角色進出戲場的旋轉花道，既有迷宮的隱喻，也昭示著戲如人生、人生如戲的迴圈。

「優伶天子」由老生演員盛鑑領銜主演李存勗，京崑小生溫宇航挑戰正邪難辨的伶人年光，青衣花衫演員黃宇琳飾演惟求情真的戲子韶華，青年武生演員李家德將以精彩武功詮釋李存孝，唐文華則特別主演「精神領袖」李克用，陣容堅強。

國光劇團與兩廳院共同主辦的「優伶天子」將於9月30日到10月2日演出，地點在國家戲劇院。（編輯：張芷瑄）1110929