職涯選文化棄新聞 李應平因辦公桌有歸屬感

（中央社記者張若瑤台北30日電）卸下文化部政務次長一職，李應平至「台灣好基金會」任執行長已8年，藝文資歷加總近30年，她待過媒體卻沒當記者，「守著辦公桌才有歸屬感」。李應平錄製中央社Podcast「空中小客廳」，分享她從政府到民間的經歷。

小時候每天看5份報紙，李應平最愛影劇版和社會版，當然也不會錯過副刊，「這些內容連結各生活面向」。關注常民百姓大小事的她，大學因此選讀社會系，間接建構了自己後來在文化藝術行政工作中嚴密的邏輯性。

起初她先進入報社的社會服務部當公關，「那裡不像廣告業務單位，舉凡社會發展中的重要環節，我們都會參與」。李應平除了找病友團體做義診，也辦少棒營和勞軍晚會，以及各式各樣的跨年活動，「我最早見過的明星是劉德華，印象最深的是郭富城，他本人非常帥」。

不同面向的接觸，水平式拓展了李應平的人生視角，她甚至曾考慮當記者，而快速吸收並整合資訊再書寫的壓力，似乎成為這一行的「技術門檻」，但李應平最在乎的，其實是有沒有辦公桌，「記者每天要在外面跑，我喜歡坐在定位，才有歸屬感，守著那張辦公桌很重要」。

既然確定了不想投入新聞圈，李應平開始思考，是不是該專且深的朝向某個產業或領域發展？她首先想到範疇是自己所學的「社會」，以及追蹤「流行藝文與影劇」的興趣，還有從小愛看棒球、籃球等「體育」賽事的嗜好，「當時國家文藝基金會正好在籌備找人，我就應徵進去了」。自此李應平便開始在文化藝術領域的旅程。

藝文圈中，占比最重的是藝術家，其次是幕後製作團隊，「藝術家對待規定與體制是叛逆的，會認為被綁住創造的可能性。不管出版社或策展公司，都需要有從事行政管理的一群人」。在李應平的觀念裡，文化相關政策應幫創作者開路，作為背後的行政規劃角色，除了有遠見、前瞻性與處理事情的彈性外，「多元接受能力必須遠大於藝術家，這是我覺得比較大的挑戰」。

在政府機構待了近20年，李應平自我定位為「政策的演繹者」，「我和藝術家是策略夥伴關係」，各自扮白臉與黑臉推動大型政策。但這個情況到2014年轉變，她辭去文化部政務次長，接下台灣好基金會執行長一職，「在民間可以做各種可能性的想像，只是少了2件事情，就是資源與大環境的支持」。

民間團體在數量上大於政府，李應平嘗試當「拼圖的人」，「地方創生就是靠拼圖才能完成，因翻轉鄉鎮不光是只靠產業轉型就好，而是許多環節都要同步進行」。

以池上秋收稻穗藝術節為例，李應平到台灣好基金會時，這項活動已經做了5年，但卻忽略最關鍵的主客問題，「我們運用這個場域辦活動或演出，是要告訴大家池上有多美」。而當關於「全世界獨一無二天地人合一的天然劇場」這樣的描述字眼出現後，池上秋收稻穗藝術節才成為傳奇，「我要講的是，文化藝術工作，有時候把大事化小，有時候也把小事放大」。

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地方創生容易讓人誤解的地方是什麼？表演藝術團體以前竟被稱為「業餘團體」，這是怎麼一回事？會彈吉他的李應平，想過要站上舞台表演嗎？這些內容將在30日「空中小客廳」（https://reurl.cc/V1OAl6）播出，或可上中央社YouTube觀看全影音專訪（https://youtu.be/oX7no2WGG9c）。

中央社Podcast頻道「中央社好POD」除了既有的每週3個節目「文化普拉斯」、「特派談新事」、「空中小客廳」外，在4月起推出由作家劉克襄所主持的「搭火車回台灣」共12集，第7集將於明天上架。（編輯：張芷瑄）1110930