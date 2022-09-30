名琴配名曲 美小提琴家比爾曼首度訪台獻藝

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32歲美國小提琴家班傑明．比爾曼（Benjamin Beilman，另譯：班哲明．比爾曼）（前左）首次訪台，10月2日將與台北市立交響樂團攜手演出柴可夫斯基的「D大調小提琴協奏曲」。（台北市立交響樂團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年9月30日

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（中央社記者趙靜瑜台北30日電）帶著西元1709年的史特拉底瓦里名琴，32歲美國小提琴家班傑明．比爾曼（Benjamin Beilman，另譯：班哲明．比爾曼）首次訪台，帶來柴可夫斯基「D大調小提琴協奏曲」，名琴配名曲，一展琴技。

台北市立交響樂團今天舉行彩排記者會，由廖元宏擔任指揮，班傑明．比爾曼演出。比爾曼是歐美樂壇深受矚目的青年小提琴家之一，目前是華納音樂唱片簽約獨奏家，華盛頓郵報形容他演奏「令人歎為觀止」。

比爾曼學琴受到姐姐影響，5歲開始習樂，2010年曾經拿美國印第安納波利斯國際小提琴大賽銅牌。寇蒂斯音樂院畢業之後展開演奏生涯，獲得2012年艾利費雪獎和2012年倫敦音樂大師獎，閃耀新生代小提琴家的光芒。

比爾曼表示，柴可夫斯基「D大調小提琴協奏曲」可說是一首最經典的小提琴協奏曲，樂迷沒有人不知道這首樂曲，「所以演奏這首樂曲時，大家都會想，過去2個世紀所有偉大的小提琴家都演奏過它，我該如何處理這首如此出色的作品，我能說什麼不一樣的？」

比爾曼說，正因為大家太熟悉這首曲子，反而會忽略掉一些細節，「我會更加重視這首曲子的細節，希望自己每次演奏這首曲子，都像是世界首演，能展現出這首曲子更多的樣貌」。

新世代音樂家善用科技，比爾曼也不例外，他不只用iPad讀譜，也連接藍牙翻譜，比爾曼說這個設備可以攜帶無數樂譜，還可以有鋼琴伴奏分譜及小提琴獨奏的譜，「我可以隨身攜帶登機，不必帶著樂譜就可以研究，iPad幫助很大。」

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廖元宏在薩爾茲堡國立莫札特音樂大學攻讀管弦樂指揮最高藝術家文憑，已經進入論文繳交階段。2019年曾獲得羅馬尼亞第2屆布加勒斯特指揮大賽（2nd BMI International Bucharest Conducting Competition）季軍。

「2022 TSO名家系列浪漫‧無極限」音樂會將於10月2日演出，地點在台北市中山堂中正廳演出。音樂會另一首曲目則為拉赫瑪尼諾夫「第二號交響曲」，情緒對比分明，戲劇性十足，值得一聽。（編輯：管中維）1110930