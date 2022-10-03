台捷交流 故宮文物2024年擬移捷克展出

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（中央社記者王寶兒台北3日電）故宮今年9月和捷克國家博物館簽署合作備忘錄，故宮文物也暫定2024年至捷克展出。故宮院長吳密察表示，目前雙方共同努力中，且要待捷克確認「司法免扣押」法制完備。

立法院教育及文化委員會今天邀請國立故宮博物院就「國境開放後故宮博物院應如何延攬國外觀光客」專題報告並備質詢。吳密察回應國民黨立委萬美玲質詢時，談及故宮文物擬在2024年赴捷克展出。

吳密察表示，故宮很樂意去捷克展出，且雙方現已有「深度對話」，但要待「司法免扣押」完備，文物才有可能出去，捷克一方也了解。目前雙方已建立指定聯繫窗口，一切都在積極進行中。

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吳密察會後接受媒體聯訪表示，「司法免扣押」旨為確保文物可以避免在海外被扣押，除法制外，故宮也請捷克選定策展人，並和故宮共同策展人挑選文物，聯合策展，如果一切順利，故宮文物將在2024年於捷克展出。

此外，吳密察也分享故宮正和法國某間博物館洽談故宮文物赴法展出事宜，至於是哪間博物館，他說需要先「賣個關子」，目前暫定是2026年展出。（編輯：張雅淨）1111003