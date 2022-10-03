維也納愛樂訪台演出票價異常 主辦方承諾保留座位

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（中央社記者趙靜瑜台北3日電）百年經典名團維也納愛樂下半年專程包機訪台，已成台灣古典樂迷不可錯過盛事，今天中午12時啟售，網站瞬間流量過大，系統受影響暫時關閉，牛耳藝術表示，會為已購票樂迷保留座位。

牛耳藝術今天在臉書上發出公告表示，維也納愛樂演出售票因為網站瞬間流量過大，部分設定發生異常，導致部分訂單結帳金額發生異常，影響場次為10月29日場次及11月1日場次的少部分票券。目前網站正關閉維修，今天下午6時將重新開放售票系統。

牛耳藝術表示，造成大家不便，深感抱歉，也感謝大家的體諒。

有樂迷表示，今天中午搶票時順利購到2張票，但金額打了0.5折，2張票共450元，而且電子票券已進入票夾，很顯然有誤。從牛耳藝術臉書專頁的樂迷留言可以看見，樂迷普遍不擔心要補差額，只希望主辦單位牛耳藝術要保留座位。

牛耳藝術表示，因網頁標示票價內容無誤，如果樂迷的結帳為異常金額，客服人員會在48小時內聯繫，重新確認訂單金額，並協助樂迷完成訂單，樂迷所購買的座位仍將為樂迷保留。為了保障權利，在雙方確認之前，不會向信用卡公司請款。

牛耳藝術也公布客服諮詢電話（02）27841091，今天將延長服務至晚間8時。（編輯：張雅淨）1111003