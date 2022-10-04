劉婷瑟個展將登中正紀念堂 帶雲嘉南人文風光北上

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「司法界才女」嘉義地檢署紀錄科長劉婷瑟畫作得獎無數，7日至18日將在中正紀念堂舉辦「人生百景系列－創作展」，將雲嘉南的人文風光帶往北部展出。中央社記者蔡智明攝 111年10月4日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣4日電）「司法界才女」嘉義地檢署紀錄科長劉婷瑟畫作得獎無數，7日在中正紀念堂舉辦「人生百景系列-創作展」，將嘉義火車站、嘉義女中畫入作品，帶著雲嘉南的人文風光北上展出。

劉婷瑟擅長彈古箏、畫國畫，民國104年由已故畫家前嘉義高中老師王錦堂啟蒙畫油畫，再拜國內知名畫家莊玉明為師，短短幾年作品得獎無數，是各地美展的常勝軍，10月7日至18日在中正紀念堂舉辦「人生百景系列-創作展」，將雲嘉南的人文風光帶往北部展出。

劉婷瑟接受中央社記者訪問表示，老家在雲林斗南將軍崙，高中考上嘉義女中，上學都要坐火車通勤，從斗南、石龜、大林、民雄到嘉義火車站，再騎腳踏車到學校，時常因趕不及而遲到，被教官叫去校門旁大榕樹下罰站，她紀念這段年少的時光，畫了一幅100號作品「歲月Ⅰ」，是這次展出的主要作品。

劉婷瑟說，她常在嘉義、雲林、台南取景、寫生，前陣子坐在嘉義市南門圓環一家咖啡店外採景，看著來回採買的人車，看著市民蹲在路旁吃早餐油條配杏仁茶，望著小葉欖仁樹筆直地衝上天、花店門口五顏六色的花，種種場景經由內心轉譯再透過畫筆，畫出一幅「嘉義市南門圓環」油彩，入選2022第21屆全國百號油畫大展。

劉婷瑟在大學3年級就考上書記官，大學畢業就分發到嘉義地檢署上班至今已30年，經歷無數司法案件；劉婷瑟說，她的部分畫作也與司法案件相關，較為陰暗，但大部分的作品都是色調大膽的印象派畫風。

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莊玉明告訴中央社記者，劉婷瑟不拘泥於畫布，且心思細膩，畫出不少100號、150號的大作品，作品重到劉婷瑟都搬不動，但也把雲嘉的風景盡收在圖畫中；在2年前劉婷瑟就通過專家審核，可以在中正紀念堂展出，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延至今。

「人生百景系列-創作展」將出68幅劉婷瑟近作，分四大主題，「四季采風」、「人生滋味」、「寫生抒情」、「小品珍藏」，歡迎熱愛藝術的朋友前往欣賞。（編輯：郭諭儒）1111004

「司法界才女」嘉義地檢署紀錄科長劉婷瑟畫作得獎無數，7日將在中正紀念堂舉辦「人生百景系列－創作展」，歡迎熱愛藝術的朋友前往欣賞。圖為劉婷瑟在嘉義市南門圓環實地寫生。（劉婷瑟提供）中央社記者蔡智明傳真 111年10月4日

「司法界才女」嘉義地檢署紀錄科長劉婷瑟畫作得獎無數，7日在中正紀念堂舉辦「人生百景系列－創作展」，她的作品「嘉義市南門圓環」油彩（畫冊封面），入選2022第21屆全國百號油畫大展。中央社記者蔡智明攝 111年10月4日