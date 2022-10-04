台北愛樂歌劇坊推雙歌劇 一悲一喜展現人生百態

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（中央社記者趙靜瑜台北4日電）為了創造多元豐富的歌劇觀賞體驗，台北愛樂歌劇坊2齣獨幕歌劇浦契尼的「修女安潔莉卡」與拉威爾「西班牙時光」將在同一場音樂會上下半場呈現，一悲一喜展現人生百態。

導演陳昶旭在台北愛樂歌劇坊記者會上表示，「修女安潔莉卡」是身為母親對自己孩子本能的母愛，而「西班牙時光」則是對於情慾的追求及選擇，上半場充斥壓抑的情感，下半場則展現慾望的解放。

指揮邱君強表示，這2部作品都以女性視角出發，透過歌劇呈現女性2種截然不同的情感樣貌。

「修女安潔莉卡」是作曲家浦契尼著名「三聯劇」中的第二部曲，以女修道院作為故事舞台，全劇都由女性角色擔任。劇情講述安潔莉卡過去因未婚生子被家族送入修道院懺悔贖罪，而7年後不幸得知稚子早夭過世的她，在極度悲痛中飲藥輕生，最終與骨肉於天堂團聚。

「西班牙時光」是作曲家拉威爾畢生創作的2部法文歌劇之一，故事中一間鐘錶店老闆娘趁著老闆外出工作期間大呼情人來相會，碰上突然到訪的銀行家追求者及忠厚老實搬運工，5人之間發展出一場極為荒誕逗趣的婚外情鬧劇，劇情結合拉威爾浪漫的音樂風格與狂野濃郁的西班牙色彩，構成獨特愛情喜劇。

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陳昶旭將「西班牙時光」時空背景轉移到70年代的台灣，服裝、道具呈鮮明的復古風，場景來到台式復古鐘錶行，並將「時間」、「鐘」這2個元素浪漫化，台式、法式與西班牙風格錯落並置，展現懷舊氣氛。

台北愛樂歌劇坊雙歌劇演出將於10月11日登場，地點在台北國家音樂廳。樂團由台北愛樂青年管弦樂擔綱。歌手包括蔡澐宣、鄭海芸、蕭涵、孔孝誠以及宮天平等。（編輯：張芷瑄）1111004