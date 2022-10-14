斜槓人生很孤單 蕭瑩燈不畫卡謬佬寫小說

圖文作家蕭瑩燈曾以「卡謬佬」系列漫畫風靡社會，他日前應邀錄製中央社Podcast「空中小客廳」，表示自己目前十分享受在臉書P圖罵政治的生活。中央社記者孫仲達攝 111年10月14日

（中央社記者張若瑤台北14日電）圖文作家蕭瑩燈2005年以「卡謬佬」系列漫畫風靡社會，8年前他忽然失去創作這IP的樂趣，「我想開末日事務所，有點難度，就先寫小說」。蕭瑩燈錄製中央社Podcast「空中小客廳」，分享人生從嘲弄到批判後的下一步。

從2004年12月正式上線的「Yahoo奇摩知識+」入門網路世界，蕭瑩燈稱自己因為愛管閒事、喜歡開玩笑，都會特別去回答一些奇怪的問題，「不是你問A我答B，而是我用很荒謬的方式答A」。

沒想到一時興起的嘗試，竟讓蕭瑩燈玩出點名氣，有陌生的帳號透過MSN（微軟即時通訊軟體）主動示好認識他，「那時候的網路看不出背後是誰，有照片也未必為真，她說自己是女生，姓劉」。聊了一段時間，這個劉小姐忽然問蕭瑩燈，「你喜歡女F4嗎？」女F4是2005年成立的女子團體，團名叫Fantasy 4，在蕭瑩燈的印象中，此團體以性感聞名，他下意識就吐露真心話，「風格很下流低俗，我不會因為胸大就喜歡一個人」。

帳號的另一端短暫沉默，但仍未停止天天與蕭瑩燈對話，從一來一往互動中，蕭瑩燈慢慢察覺，劉小姐就是女F4團員，她開始打探他的身高體重、家世背景、工作職業等，「還沒見過面，她竟然說想和我交往」。有點錯愕的蕭瑩燈只好疏遠她，後來乾脆轉移陣地到部落格。

從小喜歡在候選人海報上亂塗鴉，蕭瑩燈惡搞人生的種子，早早在年幼看日本漫畫家手塚治蟲的「原子小金剛」時，就默默被栽下，「主角帶油漆把縣長公館塗改成殯儀館，縣長發現後氣到跳腳，我立志以後要幹這樣的事情」。

一開始用文字寫部落格，蕭瑩燈原想藉由這個園地裝年輕、講笑話，他的人設與同時期寫情色內容的部落客「霞」剛好是矛盾的對立，蕭瑩燈情不自禁地想像，網咖中2台背對背的電腦，一端連結背著書包的小朋友，他的手指在鍵盤上喀啦喀啦打出來的，是成熟有慾望的描述；而另端則連結穿吊嘎的禿頭佬，一臉猥瑣的在喀啦喀啦聲中，產出漂亮優雅的文青體。

禿頭、缺牙、滿是鬍渣的臉掛上厚重眼鏡，穿吊嘎配短褲，再加上藍白拖的IP——「卡謬佬」，於是在2005年的3月14日白色情人節誕生了。

「這社會是個騙局。」蕭瑩燈受法國存在主義作家卡謬的影響甚深，從小就用抽離的方式觀察世界與自己身處的環境，他認為不管是體制規範或道德禮教都很荒謬，背後滿是人的虛假。「當年『壹週刊』和『蘋果日報』來台灣，我非常興奮，他們把那些道貌岸然的人都搞得很慘，這還蠻符合我小時候的志向」。

對人生沒有太多企圖與主張，蕭瑩燈雖隨波逐流卻體會出玩樂出頭天的哲學，「玩出點名堂，算我賺到；玩不出名堂，我還是賺到了玩這件事」。唯一小小的遺憾是，蕭瑩燈雖然在網路上認識不少朋友，卻因不太加入社團或群組，所以極少與線上的朋友在現實世界打交道，「網路是虛擬的，這些人什麼時候消失，什麼時候出現都不知道。說起來，我的斜槓人生其實蠻孤單的」。

8年前開畫廊的朋友找蕭瑩燈辦展，還把卡謬佬做成雕塑品，但在那之後，他卻提不起勁再畫卡謬佬，「失去創作樂趣才會導致低潮，我不想被拘束」。蕭瑩燈現在十分享受在臉書P圖罵政治的生活。

從荒謬到反抗，從嘲弄到批判，蕭瑩燈認為，下個階段，他想開一間「末日事務所」，專門替時日不多的人，規劃如何讓生活過得更有意義，「我想談的是人們對餘命的態度。」

「人活著始終都需要面對生命末期，像我如今可以隨波逐流，但當餘命屈指可數的時候，就應該振作起來，勇敢跳脫性格框架，很多人被束縛了一輩子，一輩子也就被束縛掉了。」蕭瑩燈坦承，目前成立這間事務所有難度，他已經動手在寫小說，「希望未來能變劇本、拍成影集，在串流平台上播放」。

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人生第一次踏進抗議現場，竟是不小心被擠入的？70多歲的老闆每天為病痛唉聲嘆氣，蕭瑩燈如何用黑色幽默替他打氣？常常開別人玩笑的蕭瑩燈，竟也會被霸凌？這些內容將在14日「空中小客廳」（https://reurl.cc/eOrOjx）播出，或可上中央社YouTube觀看全影音專訪（https://youtu.be/54KvIL69xik）。

中央社Podcast頻道「中央社好POD」除了既有的每週3個節目「文化普拉斯」、「特派談新事」、「空中小客廳」外，在4月起推出由作家劉克襄所主持的「搭火車回台灣」共12集，於每月的第1個週六上架。（編輯：張芷瑄）1111014

圖文作家蕭瑩燈曾以「卡謬佬」系列漫畫風靡社會，但「卡謬佬」已在大眾面前消失8年，蕭瑩燈日前錄製中央社Podcast「空中小客廳」時說，失去創作樂趣會導致低潮，他不想被「卡謬佬」的框架拘束。中央社記者孫仲達攝 111年10月14日

圖文創作者蕭瑩燈表示，自己雖然在網路上認識不少朋友，卻因不太加入社團或群組，所以極少與線上朋友在現實世界打交道，「網路是虛擬的，這些人什麼時候消失，什麼時候出現，都不知道。說起來，我的斜槓人生其實蠻孤單的」。中央社記者孫仲達攝 111年10月14日

圖文作家蕭瑩燈（左）日前應邀錄製中央社Podcast「空中小客廳」，與節目主持人張若瑤（右）分享人生從嘲弄到批判後的下一步。中央社記者孫仲達攝 111年10月14日