台南水道博物館辦特展 邀耆老回娘家話當年

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（中央社記者楊思瑞台南16日電）台南山上花園水道博物館與成功大學團隊合作，推出「自有水以來：山上水生活」特展，整理展示台灣水道發展過程，今天邀請曾在台南水道工作的3名耆老回憶分享有趣小故事。

台南市政府文化局發布新聞稿指出，台南山上花園水道博物館的前身原台南水道，於1922年完工啟用，今年屆滿百年，市府與文化局籌備一系列館慶活動，並首度舉辦自來水相關特展，透過「水不會自己來」、「水終於來我家」、「為何水要來我家」3大主題，讓民眾了解自來水在台灣發展歷程。

文化局指出，此次委託成大歷史系副教授謝仕淵團隊進行系列調查及訪談，將園區內A館快濾池室的展示更新，推出水櫥窗系列特展－「自有水以來：山上水生活」，內容以水道誕生作為分水嶺，讓人們了解水資源被人類使用的進程，陪伴著人們在生活中的各種重要時刻。

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文化局表示，主辦單位邀請3名耆老現身說法，分別是當年任職在沉澱池的陳順接，以及取水口的吳舜柱，另外還有從小就在水道區附近活動的吳子中，吳子中還帶大家去參觀當年他施作的磚牆，當時的代價只有兩包肥料，想不到現在已成為國定古蹟一部份。

館方人員指出，配合特展將於10月22日、23日舉辦實境解謎活動，每天3場次，每場次15個名額，盼透過充滿深度與遊戲性的方式遊覽水道園區，寓教於樂，讓更多人認識水道，也更珍惜水資源。（編輯：陳仁華）1111016