文總招募校園大使 散播文化種子

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（中央社記者王寶兒台北17日電）日本京都橘高校吹奏部國慶訪台演出，備受民眾矚目。文總為邀請橘高校來台的推手之一，今天起將向全國大專院校招募「校園大使」，讓學子有機會參與文總舉辦的活動，報名截至11月30日。

中華文化總會今天發布新聞稿表示，為使推廣台灣文化的工作能更貼近新世代，「校園大使」會讓有興趣的學子有機會參與文總舉辦的活動，並將提供定期餐敘、優先獲得文總刊物及周邊紀念品、參與專業培訓課程等，歡迎有興趣的全國大學的在學生（含大學部及研究所）報名參與甄選，豐富就學生涯並累積文化事務的經歷。

文總過去曾支持許多學生團體活動，例如由建國中學及松山高中共同舉辦的「似水流年」、Serendipity攝影展、師大附中及景美女中聯合舉辦的「Fleeting．那瞬間」攝影聯展，還有第12、13屆High School High國高中生全國街舞公開賽等。

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「文總校園大使」招募對象不限科系、縣市及年齡。文總指出，通過甄選的首屆文總校園大使，擔任期間將獲邀參與文總舉辦的各類型活動，像是以區域歷史發展為主的「城南有意思」及「萬華大鬧熱」，以及各項國家慶典、音樂會與奈良美智特展等展覽，了解幕後籌備及執行任務的過程。

文總校園大使徵選今天起正式開始，收件至11月30日止，首屆大使任期則是從2023年1月至8月新學年止，相關報名及甄選辦法，可至文總臉書專頁及IG查詢。（編輯：張雅淨）1111017