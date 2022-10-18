央廣鹿港分台發射塔被吹彎 文資大會討論降高度

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受到颱風尼莎外圍環流影響，彰化地區這幾天雖未降下大雨，但沿海地區風勢強勁，有民眾發現，位在中央廣播電台鹿港分台北天線區的發射塔被吹彎，擔心有安全疑慮。（翻攝照片）中央社記者吳哲豪傳真 111年10月18日

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（中央社記者吳哲豪彰化18日電）不敵強風吹襲，中央廣播電台鹿港分台發射塔被迫「彎腰」，民眾看到30幾層樓高發射塔被吹彎都捏把冷汗。彰縣文化局今天說，民眾反映有安全疑慮，將開文資大會討論是否降低高度。

根據國家文化資產網的資料，彰縣府2018年將中央廣播電台鹿港分台暨周遭廣播設施地景列為文化景觀，範圍包括電台本體、哨所、護城河、宿舍區全區，北天線區全區及南天線大部分區域。

受到颱風尼莎外圍環流影響，彰化地區這幾天雖未降下大雨，但沿海地區風勢強勁，立法院教育及文化委員會多名立委及文化部長李永得昨天前往央廣鹿港分台，了解活化進度；當地民眾昨天發現，位在南天線區75公尺高的發射塔已被吹彎，今天又發現位在北天線區高125公尺的發射塔也被強風吹彎。

當地居民指出，看到北天線區30幾層樓高的發射塔被吹彎，都捏把冷汗，幸好發射塔位在管制區內，民眾無法進入，暫無安全疑慮，不過還是希望相關單位儘快處理。

彰化縣文化局長張雀芬接受媒體聯訪時指出，央廣鹿港分台由央廣管理，不過地方一直有聲音認為，發射塔高度太高，無法動用機器或人力進行維修有安全疑慮，希望高度降低。

張雀芬指出，由於央廣鹿港分台已被列為文化景觀，文化局將召開文資審議大會，其中鹿港分台發射塔高度降低也被列為討論議題之一，由文資委員做決定。（編輯：謝雅竹）1111018