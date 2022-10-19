「咒術迴戰展」海外巡展首站 台灣12月登場

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（中央社記者王寶兒台北19日電）「咒術迴戰展」自去年起陸續於日本各地城市展出，海外巡展首站選在台灣，將於12月登台。展覽也特別將台灣站重新打造人氣角色五條悟、虎杖悠仁及隱藏版等身大型立牌。

「咒術迴戰展」台灣站由聯合數位文創主辦，日本版權方與羚邦集團官方授權。聯合數位文創透過新聞稿表示，展覽以「咒術迴戰」動畫第1季4大篇章為主軸，分區展示數百件作品，包含原畫、手稿、人物場景設定稿、動畫分鏡圖、動態影像等。

漫畫「咒術迴戰」2020年起由日本動畫製作公司MAPPA改編為動畫，並於串流平台上架後常駐人氣排行榜。

聯合數位文創表示，展場內部將搭設巨型劇場搭配播放動畫中的戰鬥場面，互動拍照區也重現劇中場景，例如將設置第1集中監禁主角虎杖悠仁的「執行死刑房間」。

台灣是「咒術迴戰展」海外巡展首站，互動拍照區也將增加「咒術迴戰」其他場景，作為台灣站驚喜。

「咒術迴戰展」將於12月30日於台北華山1914文創園區（東2A、東2B館）展出至2023年4月5日。（編輯：張芷瑄）1111019