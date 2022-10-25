工藝中心攜手台中榮總 以藝術當社會處方箋

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國立台灣工藝研究發展中心以「自然．迴響」為題，在台中榮總第一醫療大樓展出一系列以「自然」為名的撕畫創作，盼藉藝術溫暖往來病友、家屬及醫護人員的心。（工藝中心提供）中央社記者王寶兒傳真 111年10月25日

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（中央社記者王寶兒台北25日電）工藝不只是工藝，還能成為一種陪伴的力量。工藝中心和台中榮民總醫院合作，將撕畫創作展出於醫院，並讓病友、醫護人員、家屬能透過捏陶等活動，尋求內心安定。

國立台灣工藝研究發展中心今天發布新聞稿表示，工藝中心本次以「自然．迴響」為題，於台中榮總第一醫療大樓展出以「自然」為名的撕畫創作，同時透過工藝手作撕畫的過程，陪伴病友、家屬及醫護人員。

工藝中心主任張仁吉指出，回顧60年前，陶藝家林葆家棄醫從事陶藝，他說為病患治病只有針對少數人，但是從事文化藝術則能整體提升國民生活品質更具意義。工藝創作者與醫療合作，除有生理治療，也有心靈的滿足，成為社會的處方箋。

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工藝中心去年推動「台灣綠工藝希望工程」，以工藝五感體驗介入社區、醫療機構等單位，透過社會分工，連結工藝師、醫療、企業及社會團隊共同服務需要陪伴的對象。

台中榮民總醫院院長陳適安表示，透過工藝手作確實對醫院病患有極大的幫助，尤其對弱勢與老年族群在陪伴上有明顯的助益；以工藝、藝術打造幸福生活，醫院不只醫病，還可以溫暖人心。（編輯：張雅淨）1111025