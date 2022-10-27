王定國小說改編 「誰在暗中眨眼睛」演人生百態

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

動見体劇團團長符宏征聯手編劇家高俊耀改編王定國小說作品，推出舞台劇「誰在暗中眨眼睛」，這也是王定國小說首度搬上舞台，由李明哲（上排左起）、陸明君、徐麗雯等人演出。（圖取自動見体臉書網頁facebook.com/movetheatrefans）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北27日電）醞釀6年，動見体劇團團長符宏征聯手編劇家高俊耀改編王定國小說作品，推出舞台劇「誰在暗中眨眼睛」，這也是王定國小說首度搬上舞台，透過舞台上演文字裡的人生百態。

動見体劇團今天發布新聞稿表示，「誰在暗中眨眼睛」集結王定國不同小說的6個篇章，改編成5個故事和1個倒垃圾的日常，分別是「櫻花」、「顧先生的晚年」、「蝴蝶」、「六月下午的家」、「本壘」與「深秋」。每個故事以單元的形式，呈現世間男女與家庭中情感慾念的糾葛、悔恨與惆悵。

編劇高俊耀表示，當初接觸到這個任務時感覺是一個「命題作文」，但在改編過程對王定國和他的作品產生興趣，「於是越讀越多。」高俊耀與導演符宏征篩選故事，最後成形，「希望讓觀眾看見我們是如何閱讀王定國，也希望小說的讀者可以發現劇中的一些巧思。」

符宏征表示，從王定國的小說中可以看見人性幽微之處的細膩刻畫，他更是被王定國的文字節奏有「音樂性」所吸引，於是起心動念，想要將小說化作劇場作品。

符宏征說，文字在每個人的想像裡可以活脫脫隨性建構，「但一旦要在劇場實現，就得要更琢磨。如何將小說化為活脫脫的生命體，讓觀眾感受他們的存在，這是導演的挑戰。」

動見体劇團改編小說家王定國作品「誰在暗中眨眼睛」，推出同名舞台劇，28日晚間將在台北水源劇場演出，這也是王定國小說首度搬上舞台演繹。圖為演員林文尹（左）與徐麗雯。（動見体劇團提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年10月27日

除了改編是挑戰之外，符宏征也覺得在疫情過後，需要一些安靜有力的作品，而這個作品也不同於以往「肢體劇場」的風格，而是以文學為養分，將文字轉化為舞台語彙的同時也保留原著精神，「基於私心，希望跟觀眾介紹我喜歡的作家作品，同時也希望為沒有閱讀過原著的觀眾提供另一種閱讀的方式。」

符宏征說，每個故事看似獨立，但背後都有隱約關聯，「劇名看似懸疑，其實就像王定國小說，彎彎繞繞，只有看到最後才能夠窺見事件的全貌。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

這次演員實力堅強，涵蓋影視及劇場演員，包括李明哲、陸明君、徐麗雯、林文尹、王靖惇與王悅甄等。舞台設計劉達倫特以常見的交叉路口作為主要意象。音樂設計林桂如將角色台詞轉化成聲響與音符，交織於情節之中，以台灣獨有垃圾車音樂「少女的祈禱」與「給愛麗絲」串連了所有的場景及故事。

動見体劇團王定國小說系列作品「誰在暗中眨眼睛」將於10月28日至11月6日演出8場，演出地點在台北市水源劇場。（編輯：張雅淨）1111027