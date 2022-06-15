動見体舞台劇想像的孩子 直探多元家庭人性衝突

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（中央社記者趙靜瑜台北15日電）動見体舞台劇作品「想像的孩子」討論多元成家及同婚等議題之外，編導王靖惇以擅長的魔幻寫實手法，藉由多向的觀點思維，直面挖掘多元家庭下的人性衝突。

動見体發布新聞稿表示，「想像的孩子」2015年首演，2017年推出新生版至今，編導王靖惇希望以劇場探究更廣、更深的「後多元成家」樣貌，辯證當代家庭面臨的境遇，以幽默戲謔基調，建構一場瘋狂而真實的家庭荒謬喜劇。

「想像的孩子」劇情描述一對多年前痛失愛子的中年夫妻、一名不願依靠男人的事業女強人，以及一對剛完成結婚登記的同志伴侶；他們都想擁有具有自己血緣的小孩，但在種種先天的困難及阻礙下，他們試圖希望讓孩子同時具有5個人血緣，因而尋求瘋狂途徑。

王靖惇表示，「想像的孩子」將社會共識直接拉進「後多元成家」時期，為還沒有來到這個世界的孩子們發聲，這些未來的孩子們如何期待自己的降生？又如何看待仍在自我價值定位中掙扎的扶養者們，包括父親、母親、單親及多親。

劇情也探究透過日新月異的生育科技，多元家庭的成員如果期待一個擁有雙方甚至多方血緣的孩子，在近未來似乎已不再是完全無法實現的夢想。那個人在道德、宗教、社會共識的因素下，面對自己擁有可能近乎上帝造人的權力時，會面臨甚麼樣的困惑與衝突。

這次演員包括王宏元、張棉棉、廖原慶、鮑奕安、梁允睿以及劇場師字輩姚坤君，也將邀請第一代演員王詩淳回歸，與張棉棉在不同場次飾演同一角色。

「想像的孩子」也是姚坤君確診COVID-19痊癒後的第一個劇場演出，劇中角色因為想要孩子的執念，紛紛努力「造人」，台上5名大人有4場不同組合的床戲。姚坤君表示，確診後體力有變差，吹到風就咳嗽，大動作床戲之後馬上就要接另一場戲，有比以前喘。

動見体「想像的孩子」將於6月18日及19日演出，地點在樹林藝文中心演藝廳。（編輯：張雅淨）1110615