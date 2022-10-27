精挑萬中選百 潮浪基隆文學攝影集發表

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基隆市政府精選150張照片集結成冊，出版文學攝影集「WAVE KEELUNG 潮浪基隆」，27日舉辦新書發表活動，文化局長陳靜萍（前右2）、市府觀光及城市行銷處長曾姿雯（前右）等人出席。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年10月27日

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（中央社記者王朝鈺基隆27日電）基隆市政府文化局從1萬餘張照片精挑細選150張，集結成冊出版「WAVE KEELUNG 潮浪基隆」文學攝影集今天發表，文化局長陳靜萍說，希望能以此為基隆留下當代城市風景。

陳靜萍在記者會表示，台灣紀實攝影先驅鄭桑溪是基隆人，在1960年代前後攝影風潮興起前，為那個時代基隆留下堪稱經典珍貴生活影像。如今一甲子過去，市府秉持著致敬經典、邁步向前心情出版這本書，希望為基隆留下當代城市風景。

陳靜萍說，書籍封面照片跳脫傳統基隆意象，特意挑選整齊層層堆疊彩色貨櫃照，亮麗繽紛貨櫃色彩，印襯了基隆令人熟悉煙雨濛濛背景色調；書腰與內頁封面選用攝影照片，則是從阿拉寶灣拍攝的基隆代表地景基隆嶼，透過雙層封面設計，讓讀者看到基隆不同城市面向。

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陳靜萍指出，除了內容精采外，書籍裝幀設計採用特殊規格精裝，設計了袖套盒、書腰等巧思，將蛻變中基隆包藏在精美裝幀設計內，讓民眾閱讀時像是一層一層拆開禮物，也代表想將基隆之美作為禮物，送給每位讀者的心意。

文化局圖書資訊科長鄭婕希表示，這次拍攝內容以近年受矚目「大基隆歷史場景再現整合計畫」為核心，從過去歷史古蹟到蛻變中城市建設；從為人所知基隆景點，到習焉不察的常民生活；從生動城市活動到閑靜城市常景，讓各種不同面向在鏡頭前舒展開來，讓大家能更深入瞭解港都基隆。（編輯：方沛清）1111027