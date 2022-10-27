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維也納愛樂大軍晚間首演 修琴師傅隨團抵台

2022/10/27 19:48（10/27 20:11 更新）
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睽違7年，維也納愛樂27日晚間重回國家音樂廳舞台，為滿座樂迷帶來經典之作。樂團傍晚彩排，音色如昔細緻亮麗。中央社記者裴禛攝 111年10月27日
睽違7年，維也納愛樂27日晚間重回國家音樂廳舞台，為滿座樂迷帶來經典之作。樂團傍晚彩排，音色如昔細緻亮麗。中央社記者裴禛攝 111年10月27日
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（中央社記者趙靜瑜台北27日電）睽違7年，維也納愛樂今晚重回國家音樂廳舞台，為滿座樂迷帶來經典之作。樂團傍晚彩排，音色如昔細緻亮麗，為了確認樂器品質，樂團連修琴師傅都隨團巡演，完全是天團作風。

維也納愛樂這次的亞洲巡演曲目，在出發前已在維也納演出4場，但今晚在台北演出的曲目，是將2首交響曲布拉姆斯「第三號交響曲」與德弗札克「第八號交響曲」組合一起，再加上布拉姆斯「大學慶典」序曲。

維也納愛樂在指揮大師魏瑟-莫斯特帶領之下，在舞台上彩排，前後將近一小時，但樂團顯露深厚默契，順利完成。樂團編制上定音鼓在面對舞台左側，中間則是銅管與木管樂器，前方則以溫潤弦樂交融，可以感受來自維也納獨特的音樂美學。

維也納愛樂團員這次看起來中生代與年輕世代音樂家比之前增加，首席也由女性擔任，可以看見樂團已啟動傳承機制，追上世代價值。有趣的是，樂團也有穿著工作圍裙的樂器師傅，隨團為團員們隨時因應溫度濕度調整樂器，果然是大團作風。

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今晚演出後，維也納愛樂將在週六南下高雄衛武營演出，並在衛武營戶外劇場同步轉播廳內演出，邀請更多向隅樂迷席地而坐，星月為伴，與廳內共賞黃金之聲。

「維也納愛樂在衛武營」音樂會將於10月29日舉行，地點在高雄衛武營音樂廳。「玉山音樂饗宴」10月31日舉行，地點在台北國家音樂廳。「力晶2022藝文饗宴」11月1日在台北國家音樂廳舉行。（編輯：張芷瑄）1111027

睽違7年，維也納愛樂27日晚間重回國家音樂廳舞台演出，由指揮家弗朗茲．魏瑟-莫斯特（Franz Welser-Möst）（前右）領軍，傍晚彩排時間約一小時，但樂團顯露深厚默契，順利完成。中央社記者裴禛攝 111年10月27日
睽違7年，維也納愛樂27日晚間重回國家音樂廳舞台演出，由指揮家弗朗茲．魏瑟-莫斯特（Franz Welser-Möst）（前右）領軍，傍晚彩排時間約一小時，但樂團顯露深厚默契，順利完成。中央社記者裴禛攝 111年10月27日
百年天團維也納愛樂睽違7年抵台演出，27日晚間在台北國家音樂廳為樂迷送上「首演之夜」音樂會，團員傍晚為演出彩排，有樂手把握空檔在樂譜上做筆記。中央社記者裴禛攝 111年10月27日
百年天團維也納愛樂睽違7年抵台演出，27日晚間在台北國家音樂廳為樂迷送上「首演之夜」音樂會，團員傍晚為演出彩排，有樂手把握空檔在樂譜上做筆記。中央社記者裴禛攝 111年10月27日
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