維也納愛樂首訪衛武營 戶外轉播3千人聆賞

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維也納愛樂29日晚間首度在高雄衛武營舉行音樂會，並在戶外做久違的戶外實況轉播，吸引3000人到場欣賞。（衛武營提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年10月30日

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（中央社記者趙靜瑜台北30日電）維也納愛樂昨晚首度在高雄衛武營舉行音樂會，並在戶外做久違的戶外實況轉播，這也是台灣疫後第一個大型音樂會實況轉播，吸引3000人到場欣賞，滿足樂迷的耳朵也滿足了心。

牛耳藝術發布新聞稿表示，維也納愛樂訪台舉行4場音樂會，29日晚間首度在衛武營音樂廳舉行音樂會，由指揮家弗朗茲．魏瑟-莫斯特（Franz Welser-Most）領軍，帶來布拉姆斯「大學慶典」序曲、「第三號交響曲」以及理查．史特勞斯的「查拉圖斯特拉如是說」，展現了德奧動人的音樂傳統。

維也納愛樂帶來的安可曲也非常「維也納」，全是2023年新年音樂會的標配曲目，包括約瑟夫．史特勞斯的「水彩」圓舞曲與小約翰．史特勞斯的「快過來！」快速波卡舞曲，活潑輕快的旋律一掃疫情陰霾，象徵充滿動盪的大疫之年即將過去，也讓戶外樂迷在星月相伴之下，度過充滿美好音樂的夜晚。

百年天團如何維繫演奏傳統，柏林愛樂1972年成立卡拉揚學院，希望為樂團培養年輕的音樂家；維也納愛樂2018年則宣布成立樂團學院，2年的學習過程學費全免，還有獎學金與生活補助。這次訪台，樂團也開放有音樂科系的學校申請讓學生聆聽彩排，希望讓台灣年輕學子感受維也納愛樂創造音樂的過程。

結束高雄衛武營演出後，維也納愛樂10月31日及11月1日還有兩場音樂會，10月31日曲目包括華格納「帕西法爾」前奏曲、理查．史特勞斯交響詩「死與變容」，以及德弗札克「第八號交響曲」。

11月1日曲目為布拉姆斯「大學慶典」序曲以及「第三號交響曲」，下半場則是理查．史特勞斯交響詩「查拉圖斯特拉如是說」，地點都在台北國家音樂廳。（編輯：張雅淨）1111030