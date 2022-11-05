李寶春新編長生殿 京崑對唱發揮劇種唱腔優勢

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唐明皇與楊貴妃的愛情故事代代傳唱，無論京劇或崑曲都留下不少經典劇目，京劇名家李寶春集編、導、演於一身，擷取各本所長巧妙串織，寫出「京崑戲說長生殿」，5日在台北國家戲劇院演出。（台北新劇團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年11月5日

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（中央社記者趙靜瑜台北5日電）唐明皇與楊貴妃的愛情故事代代傳唱，無論京劇或崑曲都留下不少經典劇目，京劇名家李寶春擷取各本所長巧妙串織，寫出「京崑戲說長生殿」，京崑即使對唱，依舊保有個別劇種優勢，格外難得。

台北新劇團發布新聞稿表示，「京崑戲說長生殿」2016年首演，時隔6年再度推出，集結台灣京、崑名角，由李寶春、溫宇航領銜，飾演京、崑唐明皇；台北新劇團旦角演員孔玥慈、陳雨萱分別詮釋京與崑的楊貴妃，京崑特長交融，展現新世代有本有守的戲曲創意。

集編、導、演於一身，李寶春表示，這次將京劇中的「醉酒」、「埋玉」；崑曲裡的「賜盒定情」、「密誓」、「驚變」和「哭像」修編新寫，發揮劇種唱腔優勢，即使安排京崑重唱或對唱，京依然是純京、崑是純崑，讓整齣劇既有崑曲的典雅內斂，也有京劇的富麗大氣。

李寶春表示，難度最高的可說是最末兩場「哭像情傷」和「見月憶情」的京崑對唱與合唱，搭配鍾耀光的編曲與作曲，展現意想不到的融合效果。這次特別為「安史之亂」設計「馬舞」，粗獷奔放的肢體風格，不同於戲曲身段，戲迷將看見跟以往迥異的京劇武戲。

音樂由鍾耀光作曲，無縫銜接京、崑與現代音樂，其中序曲、幕間曲加上終曲，形成類似西方歌劇與音樂劇的結構，西方古典樂團融合戲曲文武場，也為這齣劇注入新靈魂，看出台北新劇團拓展戲迷，與時代接軌的企圖心。

2022年李寶春新編大戲「京崑戲說長生殿」11月5日下午在台北國家戲劇院，12月17日到18日在台中國家歌劇院中劇院演出。（編輯：屈享平）1111105