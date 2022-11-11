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首頁 / 文化

陳瑞斌童話綺想音樂會 串聯江文也、好萊塢

2022/11/11 20:31
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（中央社台北11日電）鋼琴演奏家陳瑞斌將舉辦「童話綺想音樂會」，串聯作曲家江文也與好萊塢電影配樂名家康果爾德的作品，讓東西方音樂跨越時空對話。

陳瑞斌生於台南，國小畢業後即赴奧地利學琴，曾在多項國際鋼琴大獎獲獎，經常巡迴世界各地演出。

陳瑞斌表示，現今全世界的生活步調改變了許多，也面臨著種種不確定性所帶來的挑戰，這時更需要正面力量來鼓舞人心，他盼以取材精彩童話故事所譜寫的鋼琴音樂，將溫暖與撫慰的旋律傳遞給觀眾，為疫後的世界注入更多正能量。

出身台灣的前輩音樂家江文也一生坎坷，作品卻備受國際樂壇肯定，題材圍繞台灣、日本與中國，陳瑞斌將演出知名的「台灣舞曲」、「北京萬華集」與「小素描」等作品。

今年適逢美籍奧地利作曲家康果爾德（Erich Korngold）125歲誕辰，他曾為「羅賓漢冒險記」等諸多好萊塢電影配樂，享譽樂壇，陳瑞斌將演出其代表作「童話般的圖片」組曲。

陳瑞斌「童話綺想」鋼琴音樂會，11月15日在台北中山堂中正廳，12月10日在台南市新營文化中心演藝廳演出。（編輯：吳協昌）1111111

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