將從嘉義酒廠退休 陶藝家謝定士65回顧展登場

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（中央社記者蔡智明嘉義縣13日電）台灣菸酒公司嘉義酒廠「金牌」業務、手捏茶壺陶藝家謝定士即將屆齡退休，即日起與妻子蔡麗華在嘉義酒廠舉辦「黑士愛漆陶65回顧展」，展現30年來捏陶功力及達摩畫作，吸引人駐足。

謝定士綽號「黑士」，民國73年考進台南善化啤酒廠，75年調回嘉義酒廠紹興酒股當調酒師，78年開始在嘉義酒廠展售中心服務，曾創下一天銷售新台幣1600萬元酒產品紀錄，對嘉義酒廠百年歷史、曾出產的各式酒品都瞭若指掌，如早已停產的「虎骨酒」他都能娓娓道來。

謝定士也是嘉義地區著名的手捏茶壺陶藝家，與妻子蔡麗華30年前開始鑽研手捏陶茶壺，家中累積作品無數。

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謝定士今天告訴中央社記者，想在退休前留個美好紀念，與妻子從家中搬出歷年來自己相當滿意的手捏茶壺作品百餘件，搭配他的達摩畫作，即日起在民雄工業區內嘉義酒廠酒類文物館長廊舉辦「黑士愛漆陶65回顧展」，到明年1月他退休為止。

謝定士說，他用茶壺寫故事，將自己人生的觀察、經驗，都融入了茶壺作品，只是不知不覺已到65歲，時間過得真快，但令他高興的是很多久不見的老朋友，聽說他辦展覽，都到嘉義酒廠參訪敍舊，往日種種美好回憶，都湧上心頭。（編輯：陳仁華）1111113