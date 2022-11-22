趙成珍接緊急任務 24小時與維也納愛樂合體演出

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（中央社記者趙靜瑜台北22日電）蕭邦國際鋼琴大賽金牌得主韓國鋼琴家趙成珍12月將訪台舉行獨奏會，展現成熟琴技。今年2月趙成珍接下緊急任務，24小時從柏林飛卡內基音樂廳與維也納愛樂合體演出，征服了難搞的紐約樂壇。

自從2015年拿到蕭邦大賽金牌之後，趙成珍每年都有驚人的成長，睽違台灣樂壇3年，趙成珍已經是新世代頂尖鋼琴家之一，不但和柏林愛樂、維也納愛樂等樂團合作，前陣子也頻繁現身於檀格塢、巴登巴登、韋爾比耶等歐美大型藝術節。

今年初因俄烏戰爭，全球樂壇全面抵制俄籍音樂家葛濟夫（Valery Abisalovich Gergiev）與鋼琴家馬祖耶夫（Denis Leonidovich Matsuev），本來2人是維也納愛樂美巡要角，但後來遭替換，緊急邀請費城管弦樂團音樂總監亞尼克‧聶澤-賽金（Yannick Nezet-Seguin）代打指揮，電詢趙成珍是否可代打鋼琴部分，演出拉赫瑪尼諾夫的「第二號鋼琴協奏曲」。

口袋總是滿滿標準曲目的趙成珍接獲緊急任務，24小時內從柏林起飛，前往紐約，與維也納愛樂在古典音樂殿堂卡內基音樂廳舉行了首演，演出讓紐約時報讚嘆：「趙成珍不只是讓音樂會順利落幕，他憑著記憶演奏出精細絕美的瞬間，是完全專業的音樂演出。」

趙成珍1994年出生於首爾，6歲開始學習鋼琴，11歲首次公開演奏。2009年拿到日本濱松國際鋼琴比賽有史以來最年輕的冠軍。2011年，趙成珍17歲在柴可夫斯基國際鋼琴大賽獲得第3名。2015年在華沙蕭邦國際鋼琴大賽中獲得首獎及最佳波蘭舞曲獎，成為第一個獲得首獎的韓國鋼琴家。

因為是獨生子，趙成珍有著超齡的成熟，剛獲蕭邦首獎時，他曾接受台灣媒體訪問時表示：「只要有一架鋼琴，我就不寂寞。」他總是可以在獨處時與鋼琴相伴，持續鑽研曲目，有一種發自內心的沉穩與篤定。自從獲得蕭邦金牌之後，趙成珍除了在韓國掀起古典熱潮之外，也已經走紅全球樂壇。

這次訪台音樂會，趙成珍帶來最近爬梳的重點曲目，由韓德爾、布拉姆斯、舒曼等3位都來自德國，不同風格的作曲家，從巴洛克橫跨到浪漫派，也讓台灣樂迷感受他除了蕭邦曲目之外的心得成績單。

趙成珍鋼琴獨奏會將於12月16日在台南文化中心，12月18日在高雄衛武營音樂廳，12月19日在台北國家音樂廳。（編輯：張芷瑄）1111122